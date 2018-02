I'm Dying Up Here/ Anticipazioni del 7 febbraio 2018: la confessione di Ron

I'm Dying Up Here, anticipazioni del 7 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic. Nick e Bill vengono arrestati a Las Vegas, mentre Goldie dovrà fare una scelta.

I'm Dying Up Here, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

I'M DYING UP HERE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di I'm Dying Up Here, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Mar Morto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nick (Jake Lacy) si esibisce finalmente in televisione, ma solo dopo aver assunto la sua dose. La performance risulta comunque vincente ma Goldie (Melissa Leo), guardandolo da casa, inizia a notare che c'è qualcosa che non va. In seguito, la donna incontra alcuni investitori che cercano di fare leva sulla possibilità di far esibire delle comiche per il suo progetto imprenditoriale. Dopo essere ritornato a casa dalla fidanzata, Nick inizia ad avere dei forti dubbi sulle proprie capacità artistiche e visto che ha finito la cocaina, cerca di convincere lo spacciatore del cugino a fargli un prestito. Sarà tuttavia costretto a vendersi la giacca. Quella sera, Cassie (Ari Graynor) si esibisce con successo sul palco del Goldie e Ralph (Erik Griffin) decide di coinvolgerla per la serata speciale con gli imprenditori. Sulle prime la comica sembra voler rifiutare l'ingaggio, ma di fronte ai 300 dollari di paga accetta immediatamente. Intanto, Ron (Clark Duke) continua ad esibirsi di fronte agli alcolisti anonimi, riuscendo a far ridere tutti i presenti. Bill (Andrew Santino) invece viene informato da Goldie che dovrà affrontare un doppio turno e non appena la donna si allontana, si lamenta con gli altri comici. Eddie (Michael Angarano) contesta invece a Ron la decisione di dedicare così tanto tempo alle esibizioni gratuite, preoccupato che non riescano a sostenere tutte le spese. Ron invece vuole organizzare una serata particolare con una donna che intende conquistare e cerca di convincere l'amico ad uscire in quattro. Nello stesso momento, Ralph cerca di convincere Adam (RJ Cyler) a non rimanere nella villa perché crede che si caccerà nei guai. Gli offre infine di andare a casa sua quella sera stessa. Il giorno dopo, Cassie cerca di convincere Goldie a lasciarla esibire nella serata organizzata con i produttori, ma la donna decide di andarci piano, perché non è ancora sicura che le sue nuove battute facciano ridere. Nel frattempo, Teddy (W. Earl Brown) cerca di convincere Nick a lavorare per lui per un mese con la promessa di entrate maggiori. Il produttore sa bene che ha il vizio dell'eroina e cerca di convincerlo ad alzare il tiro. Nick cerca quindi di alzare il tiro con Goldie, ma i due finiscono per litigare. La donna infatti crede che il comico sia un ingrato, considerando tutto quello che ha fatto per lui nel corso degli anni. Mentre Ron scopre che in quanto finto alcolista dovrà andare in bianco per un anno, Cassie riesce a registrare un nuovo successo e viene aggredita da uno sconociuto nel parcheggio. Una cameriera che sta passando di là in quel momento riesce a salvarla appena in tempo e infine le suggerisce di portare sempre con sé dello spray urticante.

ANTICIPAZIONI DEL 7 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 7 "MAR MORTO"

Eddie si accorge che un conduttore radiofonico ha rubato una delle sue battute, mentre Ron continua ad esercitarsi come comico grazie agli incintri degli AA. Al club, Cassie continua a lavorare al proprio spettacolo, aiutata anche da Eddie. Adam invece deve fare i conti con la sua nuova titolare, che pretende di sapere meglio di Goldie come sfruttare al meglio il ragazzo. Ron riesce alla fine a farsi notare da Goldie quando un portiere fa una scenata durante l'esibizione di un ex collega. In seguito, Ron trova un altro gruppo di alcolisti anonimi e decide di rivelare loro la verità sulle proprie intenzioni. Intanto, Edgar e Ralph decidono di fare un viaggio a Las Vegas, riuscendo solo a finire nei guai. Edgar infatti verrà sorpreso con della marijuana durante un controllo della Polizia e finirà in manette assieme a Ralph. Cassie dovrà fare invece i conti con Goldie e i suoi consigli sul suo special, rifiutando di snaturare la sua vena comica. L'artista decide però di condividere con Eddie la possibilità di cambiare alcune battute.

