IL FUOCO DELLA VENDETTA - OUT OF THE FURNACE/ Su Rai Movie il film con Christian Bale (oggi, 7 febbraio 2018)

IL FUOCO DELLA VENDETTA - OUT OF THE FURNACE

Il fuoco della vendetta - Out of the furnace, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 7 febbraio 2018. Nel cast: Christian Bale e Casey Affleck, alla regia Scott Cooper. Il dettaglio.

07 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CHRISTIAN BALE

Il film Il fuoco della vendetta - Out of the furnace va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 21,10. Una pellicola che è stata girata nel 2013 da Scott Cooper. La produzione è di Ridley Scott e Leonardo DiCaprio mentre il cast è composto da Christian Bale e Casey Affleck, che interpretano i fratelli Russell e Rodney Baze, Willem Defoe è John Petty, Woody Harrelson Harlan DeGroat e Zoe Saldana è Lena, la donna amata da Russell. Il film Il fuoco della vendetta, è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Film di Roma e vinse il premio Taodue Camera d'oro per la Migliore Opera Prima/Seconda assegnato al regista Scott Cooper, ha avuto inoltre una nomination al Marc'Aurelio d'Oro come miglior film. Le riprese si sono svolte interamente negli USA, tra la Pennsylvania e il West Virginia. Il protagonista del film inizialmente doveva essere Leonardo di Caprio, il quale però alla fine decise di non apparire nemmeno in un piccolo ruolo e di fare solo la parte relativa alla produzione. Per la parte di Rodney si era fatto il nome di Channing Tatum, e per quella di Harlan di Billy Bob Thornton. Ma vedamo adesso nel dettaglio la trama del film.

IL FUOCO DELLA VENDETTA - OUT OF THE FURNACE, LA TRAMA DEL FILM

Russell Baze è un uomo onesto e lavoratore. Impiegato in un'acciaieria, convive con Lana da cui vorrebbe avere un figlio. Inoltre è molto legato alla sua famiglia, a suo padre, che è gravemente malato, e a suo fratello Rodney. Rodney invece è molto diverso da Russell. Tornato dalla guerra in Iraq non è più riuscito ad ambientarsi e vive di espedienti, guadagnandosi qualcosa negli incontri di boxe clandestini. Russell cerca di proteggere suo fratello e si impegna a coprire i sui debiti, una sera però si mette alla guida dopo aver bevuto e ha un incidente in cui muoiono due persone. Finisce in carcere per diversi anni e quando esce la sua vita è stata stravolta, Lena sta con un altro e aspetta un bambino, e Rodney è sempre più coinvolto nel giro delle lotte clandestine. Quando poi questi viene ucciso, a Russell non resta che un motivo per essere vivo, vendicarsi.

