IL SEGRETO/ Severo tende una trappola a Donna Francisca? (Anticipazioni pomeridiane 7 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata pomeridiana 7 febbraio: Severo è furioso con Donna Francisca e pretende la restituzione delle sue terre. Pensa quindi di tenderle una trappola...

07 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Doppio appuntamento con Il Segreto oggi su Canale 5: la telenovela, come già accaduto le scorse settimane, andrà in onda due volte nello stesso giorno. La prima alle ore 16:30, al termine della fascia pomeridiana de L'Isola dei famosi 2018 e la seconda in prima serata dopo Striscia la notizia. Nell'appuntamento pomeridiano assisteremo ad un duro confronto tra Donna Francisca e Severo Santacruz: l'uomo, che era sceso a patti con la sua storica nemica per liberarsi definitivamente di Cristobal Garrigues, pretenderà la restituzione delle sue terre, come era stato accordato fin dall'inizio. Ma qualcosa andrà storto e la ricca signora dimostrerà ancora una volta di essere persona inaffidabile, rifiutando di mantenere l'accordo preso: ecco perché Severo sarà costretto a trovare una soluzione alternativa pur di raggiungere il suo obiettivo e tenderà una trappola alla sua ex alleata. La morte di Eusebio potrebbe essere il giusto spunto per raggiungere il suo obiettivo...

Il Segreto: Hernando e Aquilino trovano l'accordo?

Nell'episodio pomeridiano de Il Segreto, Donna Francisca si troverà in una complicata situazione a causa dell'ennessimo scontro con Severo. Ma la ricca signora avrà anche altro a cui pensare: si attenderà infatti l'arrivo a Puente Viejo di sua cugina Nazaria, la donna che Mauricio ha sposato per procura. Quest'ultimo sarà particolarmente preoccupato per questo primo incontro, temendo che la moglie possa essere proprio come la sua autoritaria cugina. Ma ben presto si renderà conto di essere stato più fortunato del previsto... A Los Manantiales, Hernando e Aquilino si confronteranno sulla strategia da seguire per riportare Los Manantiales agli antichi fasti. Il nuovo socio avrà le idee chiare a tal proposito, annunciando che sarà necessario cambiare strategia di vendita per aumentare il numero di clienti. Nel frattempo Camila continuerà ad essere preoccupata per le sorti di Belen che sembrerà essere svanita nel nulla: la bambina, infatti, non si troverà a Cuba come Lucia, prima della sua fuga, le aveva rivelato e sarà impossibile non pensare che le sia accaduto qualcosa di terribile.

