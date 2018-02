IL VOLO/ Video, ospiti del Festival: il trio omaggerà il grande Sergio Endrigo (Sanremo 2018)

Video, i giovanissimi cantanti facenti parte del gruppo chiamato Il Volo saranno ospiti a Sanremo, dove faranno un sentito omaggio al cantante Sergio Endrigo.

07 febbraio 2018 Francesco Agostini

Sergio Endrigo (Wikipedia)

I ragazzi de Il Volo saranno ospiti a Sanremo 2018 nella puntata di mercoledì. I tre giovanissimi ragazzi porteranno una ventata di allegria all'interno del Festival di Sanremo dove già in passato avevano contribuito, non come ospiti (perché chiaramente non erano ancora così famosi) ma come semplici concorrenti. Attenzione, però: all'epoca i tre giovanissimi cantanti non avevano ancora assunto questa particolare denominazione ma si chiamavano semplicemente il Trio. Un nome certamente poco felice, o comunque poco caratterizzante della loro musica. In effetti questo nome poteva benissimo rappresentare anche un gruppo comico e poco si addiceva al dorato (e un po' snob) mondo della musica. In questa edizione targata 2018 Il Volo farà un omaggio a Sergio Endrigo, un cantante che ha avuto il suo grande peso a cavallo tra gli anni sessanta e settanta e, ne siamo certi, ha influenzato anche i tre giovani cantanti. Per questo motivo, infatti, Il Volo cercherà di poter riprodurre al meglio le sue canzoni, cercando di far rivivere quegli anni così innocenti e ingenui, distanti anni luce da quelli odierni.

IL VOLO E L'OMAGGIO A SERGIO ENDRIGO

Il Volo, come abbiamo più volte sottolineato, farà un omaggio sentito a uno dei 'vecchi' della canzone italiana come Sergio Endrigo. Questo, per il grande cantautore, è certamente un bel periodo, dato che molti riflettori si stanno riaccendendo su di lui e sulla sua persona. E' uscito recentemente, infatti, un libro proprio sulla sua persona, scritto da sua figlia, per ricordarlo. Su Sergo Endrigo era presente molto materiale, ma mai nessuno si era cimentato in una vera e propria biogafia. Racconta la figlia a Il Corriere di Bologna: "Ho letto praticamente tutte le interviste e gli articoli su mio padre dal 1961 al 2005, ma non ho mai trovato un qualcosa di completo su di lui.

Questo libro nasce anche, dunque, per colmare un'assenza, della mancanza di punti di riferimento su di lui." Continua poi la figlia: "Mio padre era un grande uomo e mi dispiace solo di averlo capito quando era troppo tardi. Pensavo che mio papà fosse immortale, e invece una brutta malattia l'ha portato via in 6 mesi. Tutti gli amici e quelli che gli sono stati accanto lo ricordano come un uomo eccezionale, un buono, uno genuino. Mi manca molto."

© Riproduzione Riservata.