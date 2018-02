INCURSIONE A SANREMO 2018/ Video, Fiorello interrotto all'inizio del suo monologo

Inizia subito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo. Appena arrivato sul palco Fiorello, irrompe un uomo che interrompe il monologo dello showman.

07 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

L'incursione sul palco a Sanremo 2018

Il 68esimo Festival di Sanremo è iniziato con un impreivsto. Appena Fiorello è arrivato sul palco per fare lo “scaldapubblico” - come aveva ripetutamente chiesto a Baglioni nei giorni scorsi - un uomo ha interrotto il suo monologo: “Ciao Fiorello una sorpresa… come sono arrivato mi porteranno via. Da due mesi cerco un contatto con il procuratore della Repubblica e con il sindaco di Sanremo”, ha detto stringendo la mano allo showman. Mentre la sicurezza interveniva per allontanare l’uomo, Fiorello ha cercato di sdrammatizzare il momento: “Voglio fare il Pippo Baudo della situazione”. Ma l’uomo ha subito detto di aver detto quello che doveva dire ed è uscito di scena, scortato, senza opporre resistenza. “I tempi sono cambiati, una volta si arrampicavano sulla balconata. Ora arrivano come un assistente di studio qualunque, arrivano tranquilli, dicono ‘scusi’…”, ha scherzato Fiorello che ha chiuso la questione augurando all’uomo di risolvere i suoi problemi. Prima di iniziare ufficialmente il suo monologo ha aggiunto: “Lo sapevo che non dovevo venire…”, strappando una risata al pubblico. Clicca qui per vedere la scena

CHI È L'UOMO SALITO SUL PALCO?

L’uomo salito sul palco di Sanremo 2018 è Giuseppe Civita, sanremese di 52 anni, disoccupato e originario di Torino. La sua incursione sul palco è durata pochi minuti. Dopo aver spiegato il motivo della sua “intrusione”, in modo pacifico e pacato, l’uomo è stato accompagnato giù dal palco dalla sicurezza. Il momento ha creato un certo imbarazzo, soprattuto perché non è chiaro come sia a salire sul palco dell’Ariston, senza un pass e senza il biglietto, nonostante le rigide misure predisposte all’ingresso e all’interno del Teatro. Civita rischia una sanzione amministrativa, probabilmente per ubriachezza molesta mentre gli inquirenti stanno verificando la possibilità di denunciarlo anche per violenza privata, riporta Sanremo News. Nel corso dell’interrogatorio con le forze dell’ordine, Civita ha confermato di essere entrato dall’ingresso principale del Teatro.

