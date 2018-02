Ilona Staller all'Isola dei Famosi 2018?/ Chiede un milione di euro e loda la Cipriani ma è uno scherzo!

Rossella Brescia si finge Alessia Marcuzzi e contatta Ilona Staller per averla all'Isola dei Famosi 2018, la risposta dell'attrice non si fa attendere così come i commenti sui naufraghi

07 febbraio 2018 Hedda Hopper

Ilona Staller all'Isola dei Famosi 2018? Sembra un sogno vero e proprio ma questa mattina i fan di RDS e della trasmissione "Tutti Pazzi" hanno avuto modo di provare l'ebbrezza di tutto questo. Rossella Brescia veste i panni di Alessia Marcuzzi e si mette in contatto con l'attrice proprio per parlare con lei della possibilità di partecipare al reality di Canale 5. La Eva Henger non c'è più e così ho fatto uno scherzo a Cicciolina, così inizia il lancio dello scherzo che ha conquistato il pubblico di RDS: "Ilona, ciao sono Giovanni Fracci della redazione dell'Isola dei Famosi. Buongiorno e scusami per l'orario, noi abbiamo fatto una riunione e ci è venuto in mente il tuo nome per il programma". La risposta dell'attrice è subito negativa: "Dovrei chiedervi un sacco di soldi e voi non potete, sicuramente non potrò partecipare". Cicciolina rilancia dicendo che non vede L'Isola dei famosi e che non trova validi nemmeno i suoi protagonisti ma, a quanto pare, qualcuno l'ha colpita, Francesca Cipriani.

LO SCHERZO DI ROSSELLA BRESCIA A TUTTI PAZZI PER RDS

La giunonica ex gieffina: "La trovo bella, una donna molto valida, secondo me non lo sono gli altri". La finta Marcuzzi mette in attesa l'attrice e finge di chiudere l'audio e così il finto autore fa notare che Eva Henger mantiene una fisicità di tutto rispetto a differenza di Cicciolina. Ilona Staller ride e chiede un milione di euro e un contratto da firmare ma subito si toglie il sassolino dalla scarpa dicendo: "Se hanno fatto fuori la Henger è perché non piaceva al pubblico, comunque non piaceva". L'attrice perde la pazienza quando il finto membro della produzione rimprovera la finta Marcuzzi ricordandole che non sono a Meteore ma all'Isola dei Famosi. A quanto punto la Staller chiude il telefono. Cosa ne penserà adesso che ha scoperto che si tratta di uno scherzo? Clicca qui per sentire l'audio integrale.

