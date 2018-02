Isola dei Famosi 2018/ "Craig Warwick prende in giro tutti, ecco come vede davvero gli angeli!"

Isola dei Famosi 2018, Craig Warwick nel mirino delle accuse. Il sensitivo sta prendendo tutti in giro? Alessandro Cecchi Paone: "Ecco come fa a vedere gli angeli".

07 febbraio 2018 Anna Montesano

Craig Warwick Isola dei Famosi

Uno dei protagonisti più originali e sicuramente più discussi di questa edizione de L'Isola dei Famosi 2018 è Craig Warwick. Il sensitivo col dono di vedere gli angeli divide il pubblico: c'è chi crede nel suo dono e nelle sue capacità paranormali e chi invece teme sia tutta una bugia per fare business. Tra questi c'è anche Alessandro Cecchi Paone, che sappiamo non essere uno che crede al paranormale o a queste particolari capacità Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il divulgatore scientifico e conduttore accusa Warwick di essere un impostore e di avere tecniche ben specifiche per "intortare" il suo pubblico. "Direi che è un furbacchione. - esordisce Cecchi Paone, che continua elencando cosa proprio non sopporta di questo personaggio televisivo - per me questo signore fa due cose insopportabili: la prima è che strumentalizza i defunti e per me è intollerabile approfittare di queste cose per ottenere fama".

CRAIG WARWICK MENTE? CECCHI PAONE LO ACCUSA

Alessandro Cecchi Paone continua nella sua accusa: "Secondo: trono inconcepibile che per svolgere questo lavoro faccia leva su persona deboli, anziane, che soffrono per la perdita di qualcuno". Ma come riuscirebbe Craig Warwick, che ha collaborato anche con l'FBI per la risoluzione di alcuni importanti casi, a sapere ciò che sa e a fare rivelazioni su altre persone senza conoscerne nulla? Per Checchi Paone è facile: "Anche tramite la mimica facciale delle persone, sa riconoscere subito se ha di fronte qualcuno che soffre per la perdita di una persona cara. - e ancora spiega - Una volta individuato il soggetto 'debole', dice di vedere il defunto e lo descrive. E se la descrizione non corrisponde alla realtà, lui se la cava dicendo che nell'aldilà si cambia aspetto. La gente gli crede solo perchè ne ha bisogno".

