L'ANGELICA AVVENTURIERA - SOLE NERO/ Su Rete 4 il film con Michèle Mercier (oggi, 7 febbraio 2018)

L'angelica avventuriera, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 7 febbraio 2018. Nel cast: Michele Mercier e Daniel Gelin, alla regia Denys De la Patelliere. Il dettaglio della trama.

07 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST MICHELE MERCIER

Il film L'angelica avventuriera - Sole nero va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 16,45. Una pellicola drammatica il cui titolo originale è Soleil noir ed è stata diretta nel 1966 dal regista francese Denys De la Patelliere con una coproduzione franco italiana. L'attrice protagonista è Michele Mercier, che interpreta il ruolo di Christine, al suo fianco recitano Daniel Gelin (Guy Rodier, il fratello di Christine), David O'Brien (Eliott) e Valentina Cortese (Maria). Del cast del film fa parte anche Louis Seigner, padre di Francoise Seigner. Michele Mercier, attrice francese di indubbio fascino, in quegli anni godeva di grande popolarità anche in Italia per via di un ciclo di film uscito a partire dal 1964, ispirati ai libri di Anne e Serge Golon. La protagonista di questi film era Angelica e le sue avventure appassionavano intere platee di spettatori. Non a caso questo film, che nella versione originale si intitola semplicemente Soleil noir, Sole nero, in Italia fu ribattezzato L'angelica avventuriera, per richiamare pubblico con il nome di Angelica. La Mercier però voleva liberarsi da quel personaggio (ma non vi riuscì, in seguito girò altri due film in cui interpretava Angelica), in Sole nero infatti dà un'interpretazione intensa e appassionata di Christine. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ANGELICA AVVENTURIERA - SOLE NERO, LA TRAMA DEL FILM

Christine è una giovane ereditiera, quando suo padre muore, il suo vasto impero rischia di essere smembrato e lei non ha la capacità di impedire che accada. C'è solo una persona che avrebbe questo potere, suo fratello Guy, il quale però ha abbandonato la Francia ormai da molti anni. Guy infatti ha collaborato in passato con i nazisti e per questo ha abbandonato il suo Paese, dove non era più ben visto. Si è dunque trasferito a vivere in Africa, in un villaggio sperduto abitato da altri reietti come lui. Christine non si fa scoraggiare e decide di andare a cercare suo fratello. Parte così per l'Africa dove rintracciare Guy si rivelerà un'impresa tutt'altro che facile. La aiuterà un ex pilota, Eliott, e tra loro due presto nascerà una storia d'amore travolgente.

