LE VIBRAZIONI/ Video, Così sbagliato: fascia rossa per la canzone della band (Sanremo 2018)

Le Vibrazioni si sono esibiti al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Così sbagliato". Il gruppo di Francesco Sarcina tornerà sul palco anche nella seconda serata.

Le Vibrazioni (Instagram)

A breve distanza dalla loro reunion, Le Vibrazioni si sono esibiti al Festival di Sanremo con la loro Così sbagliato, ritornando al rock puro e crudo che ha caratterizzato i loro lavori nel corso degli anni. Uno stile inconfondibile che ha messo in risalto come l'unione fra i componenti della band sia ancora ben visibile, soprattutto nella scelta di un brano in perfetta linea con i loro lavori precedenti e che racchiude la loro recente esperienza. Il frontman Francesco Sarcina è riuscito a distinguersi ancora una volta, salendo sul palco dell'Ariston con tutta la sua energia, forte del fatto di aver ritrovato gli amici di un tempo. La scelta di rimanere fedeli al rock non ha comunque vietato a Le Vibrazioni di strizzare l'occhio al tema romantico dell'amore, grazie ad un brano che ha messo in risalto la maturità artistica della band. La loro esibizione tuttavia li ha visti al centro dei riflettori come ultimi concorrenti della kermesse, ma comunque in grado di risvegliare appieno i presenti con un sound energico e soft allo stesso tempo. Clicca qui per vedere il video dell’esibizione delle Vibrazioni

DOPO SANREMO IL NUOVO DISCO

La band si prepara inoltre a presentare il suo nuovo disco grazie agli Instore che partiranno il prossimo 12 febbraio con la tappa di Milano ed a cui seguiranno i concerti che vedranno gli artisti impegnati in un tour che culminerà con la tappa di Trezzo D'Adda. L'attesa maggiore dei fan per ora riguarda la serata dei duetti, grazie a cui Le Vibrazioni riusciranno a dare una maggiore spinta alla loro canzone per via della presenza di Skin. Una vera icona dell'alternative metal e dell'indie rock, con una voce così potente da riuscire ad amplificare ancora di più la forza del brano de Le Vibrazioni. Fra i concorrenti più acclamati, Le Vibrazioni hanno di certo soddisfatto ampiamente le aspettative dei fan grazie alla loro performance al Festival di Sanremo 2018. La loro Così sbagliato - clicca qui per l’analisi del testo - rappresenta forse una summa del loro repertorio più classico, in cui ancora una volta si mette in risalto il lato romantico del rock. Una scelta in perfetta linea con i lavori precedenti della band, che in seguito ad un periodo di distacchi e divisioni ha deciso di ritrovarsi e di tentare la strada dell'Ariston.

IN FONDO ALLA CLASSIFICA

Per gli appassionati il loro brano rappresenta di certo un vero e proprio gioiello, arrivato dritto al cuore di chi sognava da tempo di rivedere Le Vibrazioni di nuovo insieme sul palco. Non si può dire invece che l'accoglienza della giuria demoscopica sia stata la stessa, dato che il gruppo si è classificato fra gli ultimi in classifica. Francesco Sarcina e il resto della formazione originale si sono posizionati infatti nella fascia rossa ed anche se si tratta di un voto parziale, è stato sufficiente perché sui social scoppiasse una vera e propria polemica. In molti hanno infatti riconosciuto nella voce del frontman la stessa perfezione degli esordi, mentre sembra che l'impressione della giuria demoscopica si sia concentrata solo sull'aspetto 'urlato' del brano. Una valutazione inaspettata se si pensa all'apprezzamento dimostrato verso sound alternativi come quelli de Lo Stato Sociale, ma che non si stupisce se si pensa ai concorrenti che sono riusciti a raggiungere i primi posti in classifica, come Noemi e Annalisa.

