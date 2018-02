LORENZO BAGLIONI/ Video, Il congiuntivo: la canzone dello YouTuber che difende l'italiano (Sanremo 2018)

Lorenzo Baglioni è in gara al Festival di Sanremo 2018, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Il Congiuntivo”. Il 16 febbraio esce il suo disco "Bella, Prof!".

Lorenzo Baglioni al Festival di Sanremo

Il congiuntivo è il brano scelto da Lorenzo Baglioni per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte, un brano pop dal tono ironico ed educativo al tempo stesso. Fin dalla sua diffusione, la canzone di Baglioni ha spaccato il pubblico italiano a metà, fra chi ha puntato il dito verso un testo disimpegnato e forse inadatto alla matrice seriosa sempre adottata dalla kermesse, e fra chi invece ha apprezzato la linea di leggerezza adottata dal direttore artistico Claudio Baglioni. Il videoclip infatti ha superato i 6 milioni di visualizzazioni sui social, sintomo del forte gradimento da parte delle generazioni più giovani. Il singolo fa inoltre parte dell'album Bella, Prof!, che l'artista pubblicherà il prossimo 16 febbraio, mentre il 21 dello stesso mese presenterà il suo disco nella sua Firenze. Sul palco dell'Ariston vedremo inoltre l'artista toscano, conosciuto anche nel ruolo di comico e attore, al fianco della sua consolidata band, formata da Emanuele Bonechi (batteria), Marco Caponi (sax), Alessandro Cianferoni (basso), Lorenzo Purferi (tastiere), Damiano Sardi (pianoforte e voce) e Daniele Vettori (chitarra).

Lo YouTuber e Mattarella

La presenza di Lorenzo Baglioni al Festival di Sanremo 2018 mette l'accento sulla necessità sempre più importante di coniugare il mondo della musica a quella del web. L'esordio dell'artista toscano è avvenuto infatti proprio grazie ai social e alla sua passione per i video, condivisi inizialmente su YouTube con il solo scopo di far divertire. In quel periodo, ha riferito il diretto interessato al Presidente Mattarella, svolgeva inoltre il ruolo di docente di matematica alle superiori ed è stato il suo contatto con i giovani studenti che gli ha permesso di dare corpo alla sua prima canzone sul Teorema di Ruffini. Nonostante i dubbi iniziali, Baglioni è riuscito a registrare un forte successo anche con i suoi stessi studenti, che come sottolinea La Nazione, sono riusciti a migliorare i loro voti guardando ed ascoltando il video del professore. Sono stati questi i primi passi che hanno spinto il cantante a cavalcare l'onda del successo ed a scendere in campo con Il Congiuntivo, in rotazione radiofonica dallo scorso 26 gennaio.

Lorenzo Baglioni come Francesco Gabbani?

Nonostante le premesse più che positive, il Festival di Sanremo 2018 potrebbe non permettere a Lorenzo Baglioni di superare gli artisti che per ora risultano fra i favoriti. Il giovane artista toscano è infatti quotato 6.00 secondo la Snai e 7.00 per l'Eurobet, che prevedono una vittoria schiacciante per Ultimo. Si ipotizza inoltre che il vincitore della manifestazione canora potrebbe essere un uomo, possibilità quotata 2.30 su Eurobet contro il 5.50 assegnato alle donne. A prescindere dall'esito, sembra che Baglioni sia riuscito a diventare un vero e proprio idolo delle folle, in grado di annullare con il suo brano la distanza che spesso esiste fra due diversi tipi di generazioni e ruoli, come quella fra insegnanti ed allievi. Alcuni ammiratori e delatori hanno inoltre associato il nome di Baglioni a quello di Francesco Gabbani, che nella passata edizione della kermesse è riuscito non solo ad ottenere la vittoria finale con la sua Occidentali's Karma, ma anche a ricevere numerose contestazioni da parte dei 'puristi' di Sanremo. Nelle ultime settimane, Lorenzo Baglioni è stato inoltre ospite di Domenica In, dove si è esibito con il suo brano sanremese e ha messo in luce la sua storia, ma anche la simpatia comica che lo contraddistingue.

