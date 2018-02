Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne, dalla rissa sfiorata al no alle sue "troniste"

Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Uomini e Donne: ciò che è avvenuto in tv e ciò che è avvenuto durante l'ultima registrazione riguardante il corteggiatore di Sara e Nilufar.

07 febbraio 2018 Fabio Morasca

Lorenzo Riccardi, rissa con Emanuele Trimarchi (Canale 5)

Lorenzo Riccardi è uno dei corteggiatori di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, protagonista del trono di Nilufar Addati e di Sara Affi Fella. Per quanto riguarda la messa in onda delle puntate del Trono Classico, nella puntata andata in onda oggi, Lorenzo Riccardi ha avuto un'altra serie di scontri verbali con i suoi rivali corteggiatori. La prima discussione ha visto protagonisti Lorenzo e Francesco: quest'ultimo, infatti, su Instagram, ha provocato Lorenzo, ostentando la propria condizione economica agiata, dopo aver criticato Nicolò, tra l'altro, per lo stesso motivo. Lorenzo ha anche mimato il gesto dello sputo, durante il confronto accesso. Il botta e risposta più "pericoloso", però, ha visto come protagonsita il corteggiatore Emanuele Trimarchi, ex fidanzato di Anna Munafò, che ha dichiarato sostanzialmente che se Lorenzo ha davver "le palle", deve allora dichiararsi. Lorenzo non ha apprezzato l'uscita di Emanuele e si è avvicinato pericolosamente al rivale. I due sono stati tenuti ben alla larga da Mariano Catanzaro.

LORENZO SI E' DICHIARATO PER NILUFAR

Questo è ciò che è avvenuto durante la messa in onda del programma. Per quanto concerne ciò che è avvenuto nelle registrazioni, invece, Lorenzo Riccardi si è dichiarato per Nilufar. Durante l'ultima registrazione, Lorenzo ha avuto un confronto con Sara perché quest'ultima non ha accettato questa sua decisione. Sara Affi Fella è convinta che Lorenzo sia un ragazzo finto e ha continuato a ribadirlo anche in studio, soprattutto dopo l'esterna di Lorenzo e Nilufar. Quest'ultima ha dichiarato di aver compreso la reazione della sua rivale tronista. Lorenzo, sempre durante l'ultima registrazione, ha litigato con Giordano perchè quest'ultimo, durante la sua esterna con Nilufar, ha messo in dubbio la sua sincerità. Tra i due corteggiatori, c'era anche un rapporto di amicizia. Uno scambio di battute di troppo tra Sara e Lorenzo avvenuto in studio, infine, ha finito per indispettire Nilufar che ha minacciato il corteggiatore di non portarlo in esterna. L'opinionista Mario Serpa, infine, ha accusato Lorenzo di tenere un comportamento arrogante.

