MARCO DELVECCHIO CONTRO DANCE DANCE DANCE/ Eliminato dal talent: "Bluff bluff bluff", poi fa il dito medio...

Marco Delvecchio contro Dance Dance Dance: l'ex giocatore della Roma è stato eliminato dal programma di Andrea Delogu. Sui social sfoga tutta la sua insoddisfazione, foto

Marco Delvecchio (foto da Twitter)

Che Marco Delvecchio fosse un tipo competitivo era facile aspettarselo. Del resto non si gioca tanti anni in una squadra di Serie A come la Roma, segnando peraltro nella finale di un Europeo, senza essere grandi agonisti. E questo aspetto caratteriale di Delvecchio è uscito fuori anche dopo l'eliminazione da Dance Dance Dance, il programma di Andrea Delogu in onda su Fox Life che lo vedeva protagonista insieme alla figlia Federica, lei alla prima apparizione televisiva. Delvecchio, nella prova singola, non è riuscito a risultare convincente agli occhi della giuria, che ha deciso di estrometterlo dallo show. Una decisione che non ha fatto contento l'ex attaccante giallorosso, che su Instagram ha chiaramente preso di mira il programma, pubblicando un post di criptico aveva veramente poco:"Bluff bluff bluff". Ogni riferimento a Dance Dance Dance non sembra puramente casuale.

Un post condiviso da Marco Delvecchio (@marcodelvecchioofficial) in data: Feb 3, 2018 at 12:03 PST

IL DITO MEDIO...

Ma la rabbia di Delvecchio nei confronti di Dance Dance Dance non si è esaurita con questo post indirizzato al programma di Andrea Delogu. Da giorni, infatti, l'ex calciatore prende di mira lo show con frasi del genere:"Amicizie, simpatie, vicini di casa", riferendosi evidentemente a qualche rapporto privilegiato che avrebbe pesato ai fini della sua estromissione. L'ultimo post, che pare essere anche definitivo, è forse il più pesante:"La gente non è stupida. Non siete più credibili. Vi siete rovinati con le vostre mani. Adios". Il tutto condito dall'emoticon di una mano che mette in bella mostra il terzo dito, a dimostrazione che i rapporti tra lo show e l'ex giocatore sono veramente ai minimi storici. Su Instagram nel frattempo la maggior parte degli utenti si è espressa a favore di Delvecchio:"La grande vittoria è sapere che un rapporto così unico e Vero come quello che tu e tua figlia avete, queste persone lo possono solo invidiare...l'esercito dei falsi". A Delvecchio basterà l'affetto dei fan per smaltire la delusione?

Un post condiviso da Marco Delvecchio (@marcodelvecchioofficial) in data: Feb 3, 2018 at 12:03 PST

© Riproduzione Riservata.