MICHELLE HUNZIKER, SANREMO 2018/ La conduttrice piace anche quando spiega il regolamento

Michelle Hunziker è apparsa a suo agio sul palco del Teatro Ariston durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2018. Look eleganti e siparietti coi colleghi.

07 febbraio 2018 Redazione

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino (LaPresse)

Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2018, Michelle Hunziker ha toccato con la dolcezza e la serietà che la contraddistingue alcuni temi a lei molto cari, quali la violenza sulle donne, tenendo in mano un narciso bianco, mentre presentava la prima Big in gara Annalisa, che richiama la campagna 'Io sono qui'. Successivamente ha dimostrato l'amore per la famiglia, lanciando messaggi carini e pieni d'affetto al marito, presente in platea, Tomaso Trussardi, dichiarandogli che lo risposerebbe ancora, o baciandolo mentre ironizza con il pubblico scendendo in platea (tanto che Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino hanno ironizzato su questo momento prendendola in giro). Molto seria nella presentazione dei cantanti e molto "svizzera" quando parla delle tempistiche del Festival, a nessuno è scappata la sua frase ad effetto "Abbiamo un minuto per far partire il Festival". Si è anche messa in gioco riproponendo un brano di Mina ''E se domani''. Non sono mancate le gag con i co-conduttori o con gli ospiti. Insomma Michelle ha messo in atto un vero e proprio one-woman-show!

GLI ABITI DI ARMANI

È risaputo che gli abiti indossati sul palco dell'Ariston dalle protagoniste femminili, sono sempre osservati, criticati o elogiati a seconda di come calza il modello o come viene portato; in questo caso la bella svizzera ha cambiato 3 abiti ed è stata un'escalation di eleganza, finezza e maestosità. A differenza di chi si aspettava tutti abiti firmati Trussardi, la showgirl ha scelto, per la prima puntata, 3 abiti della collezione Armani Privè. Il primo era un abito nero, lungo (con tanto di strascico), molto strutturato, con spalle rigide e uno scollo infinito sul davanti, con le maniche lunghe, indossato da Michelle Hunziker con eleganza e classe. Il secondo abito era anch'esso nero, con un'ampia e morbida gonna, che lasciava intravedere le caviglie, con sopra un top. L'intero abito era impreziosito da microcristalli e in questo caso la conduttrice ha aggiunto dei gioielli, per valorizzare al meglio il suo abito. Il terzo e ultimo abito era color silver, un longdress che a differenza degli abiti precedenti, lasciava completamente le spalle scoperte. Con quest'ultimo abito Michelle Hunziker sembrava una vera e propria principessa.

DIVERTE ANCHE QUANDO LEGGE IL REGOLAMENTO

Michelle Hunziker nella prima serata ha messo tutta se stessa, per far divertire i telespettatori e rendere meno pesante una serata, che per certi versi, inizia molto in sordina. È l'unica conduttrice in grado di leggere il regolamento senza annoiare i telespettatori e coinvolgendo il pubblico presente in platea con domande che catturano l'attenzione di tutti. Si vede e si intuisce che sia lei a dare la verve giusta ad una serata che altrimenti sarebbe risultata molto noiosa.

