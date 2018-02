Marta Pasqualato/ Uomini e donne, lacrime e rivelazioni dopo una sorpresa...

Marta Pasqualato torna a Uomini e donne dopo la sorpresa fatta da Nicolò Brigante ma questa volta una serie di rivelazioni personali metteranno a dura prova sia lei che Virginia

07 febbraio 2018 Hedda Hopper

Nicolò Brigante, Uomini e donne

Cosa racconterà oggi Marta Pasqualato? La nuova corteggiatrice di Nicolò Brigante sembra davvero aver centrato il punto con lui tanto da fare la difficile e ottenere più attenzioni. Marta sa bene come usare la propria femminilità e anche se nei prossimi giorni potrebbe finire nei guai per una serie di segnalazioni, oggi è ancora tra le cocche di Nicolò tanto che, dopo quello che è successo nella scorsa puntata, il tronista l'ha seguita nei camerini per chiederle di non andare via e lasciare il programma. Non contento del loro incontro nel camerino, il tronista ha pensato bene di fare una sorpresa alla sua corteggiatrice. Maria De Filippi annuncerà oggi in studio che il tronista ha pensato bene di fare un'altra esterna e di uscire proprio con Marta che ha voluto portare sulla neve per un'esterna divertente e senza briglie, nel vero senso della parola.

DALLA SORPRESA SULLA NEVE ALLE RIVELAZIONI

Secondo le prime anticipazioni della puntata che vedremo in onda oggi pomeriggio, infatti, Nicolò ha fatto una sorpresa a Marta e l’ha portata sulla neve dove le ha insegnato ad andare sullo snowboard. A quanto pare è proprio in questo momento che lei ha raccontato qualcosa del suo privato, qualcosa che può spiegare il suo comportamento schivo e timido. Marta entra in studio accolta affettuosamente dal tronista che ammette di aver provato qualcosa in esterna con lei e di essere molto attratto ma le parole e il racconto di Marta hanno la meglio sulle sue confidenze tanto che anche Virginia ne rimane molto colpita tanto da scoppiare in lacrime.

© Riproduzione Riservata.