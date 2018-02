Massimiliano Caroletti e la droga all'Isola/ Video, marito di Eva Henger: “Ecco le prove su Francesco Monte”

Massimiliano Caroletti e la droga all'Isola: video. Il marito di Eva Henger a Striscia la Notizia: “Ecco le prove su Francesco Monte”. Le ultime notizie sul canna-gate

07 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger

Massimiliano Caroletti ha fornito rivelazioni importanti sul “canna-gate”, il caso scoppiato all'Isola dei Famosi dopo le accuse rivolte dalla moglie Eva Henger all'altro concorrente Francesco Monte. Intervenuto a Striscia la Notizia, ha letto parte del contenuto della lettera che Magnolia Tv ha inviato all'ex pornostar. La produzione del reality show aveva comunicato all'ormai ex naufraga che sarebbe stata in studio come suo diritto e che avrebbe potuto raccontare la sua esperienza. Un passaggio però non è chiaro: «La signora Henger potrà raccontare la sua esperienza confidando che in tale occasione la vicenda sia ridimensionata a una personale incomprensione a livello dei due partecipanti». Cosa vuol dire l'espressione “personale incomprensione”? Dal racconto di Eva Henger sembra che la vicenda non sia affatto frutto di una incomprensione con Francesco Monte, del resto se così fosse stato il caso sarebbe già chiuso.

CAROLETTI E IL CANNA-GATE: LE PROVE SU FRANCESCO MONTE

La produzione dell'Isola dei Famosi ha indagato sul caso “canna-gate”, ma non sono emerse prove a sostegno della tesi di Eva Henger. Lo ha dichiarato Alessia Marcuzzi durante la puntata di lunedì sera, ma per Massimiliano Caroletti non è esatto. Il marito dell'ex naufraga ha spulciato molto attentamente uno dei tanti video pubblicati sul profilo ufficiale dell'Isola dei Famosi per scoprire Francesco Monte intento a fumare in giardino. Nel video si vede Francesca Cipriani in primo piano, mentre l'ex tronista è sullo sfondo, ma non si capisce se stesse fumando una sigaretta o uno spinello. Massimiliano Caroletti ha rivelato un'altra ingiustizia: i concorrenti ritirati non possono andare in studio per regolamento, come accaduto a Chiara Nasti, ma Alessia Marcuzzi ha dichiarato che Francesco Monte parteciperà alla prossima puntata dell'Isola dei Famosi... La conduttrice del reality ha anche precisato che il programma è cominciato quando i concorrenti hanno messo piede a Cayos Cochinos e che le riprese in villa erano state effettuate solo con operatori presenti, ma nei filmati pubblicati da Stefano De Martino su Instagram si vede il monitor attraverso cui autori e produzione potevano vedere le camere da letto. Non si sa se le telecamere fossero sempre accese o se fossero posizionate anche in altre stanze, ma Stefano De Martino dice: «Sono le 8 del mattino e sono ripresi a loro insaputa». E allora... Clicca qui per l'intervista di Massimiliano Caroletti a Striscia la Notizia.

