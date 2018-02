Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto / La sua verità da Barbara d’Urso (Pomeriggio 5)

Matteo Gentili, l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto ospite in diretta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5; il calciatore racconterà la sua verità sulla relazione con la naufraga.

07 febbraio 2018 Valentina Gambino

Ex di Paola Di Benedetto a Pomeriggio 5

Matteo Gentili ha scritto una lunga missiva pubblicata tra le pagine del settimanale DiPiù, citando l'ex (?) Paola di Benedetto, attualmente naufraga sull'Isola dei Famosi 2018, dopo aver baciato Francesco Monte. Il ragazzo ha rotto il silenzio mettendo in chiaro svariate questioni in riferimento alla loro relazione d'amore durata per 4 anni, nonostante un breve raffreddamento a novembre. "Paola non ti riconosco più - ha scritto Matteo Gentili in una lettera aperta a DiPiù -. Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli. Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire. Ma come hai potuto buttarti subito tra le sue braccia? Non hai pensato alle conseguenze?". A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ospiterà il ragazzo: “È spuntato fuori l’ex, ma non tanto ex… questo calciatore bellissimo ha svelato che i due si sono rivisti ed è scappato anche un bacio”, ha confidato la conduttrice durante il promo. Dopo aver fatto una prima intervista telefonica, lo sportivo sarà in diretta con la ruspante napoletana, per raccontare il suo punto di vista in maniera ancor più dettagliata.

Lo sfogo di Matteo Gentili

Durante il lungo sfogo pubblicato dal settimanale diretto da Sandro Mayer, Matteo Gentili ha confessato che tra loro c’era una forte crisi iniziata lo scorso novembre, spiegando che tutto era partito quando Paola aveva lasciato Vicenza per trasferirsi a Milano. Ma nonostante il momento no, prima di partite per l'Isola dei Famosi, i due si erano – apparentemente - riconciliati. "E mi hai detto che, al tuo ritorno, ci saremmo rivisti e avremmo capito che cosa fare di noi, della nostra storia. Ero pronto a sostenerti e ad aspettarti - continua Matteo -. Avresti almeno potuto aspettare un po’ di tempo, aspettare di conoscere meglio Monte prima di cadere ai suoi piedi. Perché per lui, per un uomo che conosci appena, non hai esitato a sacrificare un grande amore. Dopo quello che ho visto, la nostra storia è finita per sempre e tra noi non potrà esserci più nulla. Mi hai fatto troppo male, mi hai deluso, mi hai umiliato e mi hai mancato di rispetto".

