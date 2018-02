Mauro Icardi e Wanda Nara, è rottura?/ Il gossip esplode, la coppia smegne i rumors con un selfie

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati? Il gossip esplode in tutto il mondo, la coppia replica con un selfie e salta fuori la verità suo gioco social del calcaitore e della moglie.

07 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Mauro Icardi e Wanda Nara

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati? Il gossip è esploso, come svela il settimanale Chi nel numero in edicola, nei giorni scorsi quando Mauro Icardi, sui suoi social, ha scritto: “Addio, per crescere e migliorare bisogna fare scelte dolorose”. Il messaggio del capitano dell’Inter aveva immediatamente fatto pensare ad un divorzio imminente tra l’attaccante argentino e la società nerazzurra, subito smentito dai dirigenti interisti e dallo stesso Icardi. Il messaggio, infatti, secondo quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, era diretto alla moglie Wanda Nara. Negli stessi istanti, infatti, Icardi ha smetto di seguire la sua dolce metà e i compagni di squadra Brozovic e Perisic. Il motivo? Sembra che tra Brozovic e Wanda Nara ci sia una simpatia e che Icardi, gelosissimo della moglie, sia anche quasi arrivato alle mani con il compagno di squadra e solo l’intervento di Perisic abbia evitato il peggio. Da qui la scelta di non seguire più sui social i compagni di squadra. Come se non bastasse, come scrive chi, sulla scena sarebbe piombato anche il famoso agente Mino Raiola, pronto a prendere in mano la carriera di Icardi che a Wanda Nara è legato sia da un rapporto d’amore che professionale. L’eventuale rottura dalla moglie, dunque, avrebbe permesso a Raiola di sostituire Wanda Nara come manager. Tuttavia, in pochi istanti, tutti i pezzi del puzzle sono tornati al loro posto perché Icardi e la Nara non solo non si stanno lasciando ma sono anche sempre più innamorati.

LITIGIO FINTO SUI SOCIAL?

Il litigio tra Mauro Icardi e Wanda Nara sarebbe avvenuto durante il viaggio che la moglie del capitano dell’Inter ha fatto in Argentina dov’era impegnata in shooting e varie interviste. Secondo quanto scrive chi, dunque, il litigio sarebbe stato studiato a tavolino per rilanciare l’immagine di Wanda Nara in Argentina dove, si sarebbe divertita con i giornalisti trincerandosi dietro un “no comment” alle domande sulla sua vita matrimoniale con Icardi. Tornata in Italia, infatti, Wanda Nara ha zittito i rumors sulla crisi matrimoniale con Icardi pubblicando un selfie con la scritta Love e lo stesso ha fatto l capitano nerazzurro. Tuttavia, nonostante con la moglie sia tornato il sereno, sembra che la situazione con Brozovic e Perisic sia ancora tesa. Il capitano dell’Inter non ha ricominciato a seguire i compagni di squadra. Sarà davvero colpa della gelosia per la moglie?

© Riproduzione Riservata.