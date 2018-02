Max Biaggi fidanzato?/ Michelle Carpente ha preso il posto di Bianca Atzei o...

Bianca Atzei piange all'Isola dei Famosi 2018 mentre Max Biaggi ha già trovato un'altra donna? Michelle Carpente è la fortunata donna che farà tornare il sorriso al centauro?

07 febbraio 2018 Hedda Hopper

Max Biaggi

Bianca Atzei continua a piangere all'Isola dei Famosi 2018 proprio ricordando il suo grande amore con Max Biaggi, di tutto quello che è successo con lui negli ultimi anni ma, soprattutto, dell'improvvisa rottura avvenuta senza chiarimento e senza spiegazioni. Proprio Cecchi Paone in tv nei giorni scorsi, parlando delle lacrime della cantante sarda, ha voluto sottolineare: "Quando un uomo non ammette le motivazioni della rottura è perché ha già un'altra donna", sarà proprio questo il caso di Max Biaggi? I fan sono sicuri di no e la stessa cantante sembra convinta di questo ma tutto potrebbe cambiare in corsa e negli ultimi giorni i rumors sul nuovo stato del centauro sono aumentati. Nelle scorse settimane, proprio in occasione del periodo natalizio, si è parlato di una misteriosa modella americana al fianco di Biaggi, una cosiddetta amica speciale che poteva essere qualcosa di più, ma questa volta è Diva e Donna a lanciare il nuovo, possibile, scoop.

MICHELLE CARPENTE NUOVO AMORE DI MAX BIAGGI?

Il nome fatto dal settimanale è quello di Michelle Carpente, attrice e cantante classe 1988, molto somigliante alle altre donne di Biaggi, Eleonora Pedron e la stessa Bianca Atzei. Al momento non ci sono foto di baci e coccole tra i due ma il settimanale sottolinea il fatto che Max Biaggi e l'attrice sono stati avvistati sull'uscio dello stesso palazzo. I due non sono stati visti insieme ma sembra che al mattino sono usciti proprio dalla stessa struttura lasciando pensare che dentro i due abbiamo avuto modo di incontrarsi. In tempi non sospessi Biaggi aveva ammesso che l'incidente aveva cambiato la sua vita e le sue priorità tanto che aveva deciso di liberarsi delle situazioni superflue per dedicarsi al suo ruolo di padre. In queste settimane ha fatto solo questo o quasi visto che ha avuto modo, secondo il settimanale, di conoscere e approfodondire la conoscenza con Michelle. Ci sarà altro? Lo scopriremo al prossimo scoop.

© Riproduzione Riservata.