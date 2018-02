Michael Gabriel Terlizzi, figlio di Franco/ Il bello inquadrato all'Isola dei Famosi 2018 fa impazzire il web!

Chi è Michael Gabriel Terlizzi, il ragazzo inquadrato nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 che ha fatto impazzire il web? Il figlio di Franco Terlizzi ospite a Pomeriggio 5.

07 febbraio 2018 - agg. 07 febbraio 2018, 18.37 Anna Montesano

Michael Gabriel Terlizzi

Dopo l'apparizione di pochi secondi all'Isola dei Famosi, Michael Terlizzi ha l'occasione di presentarsi ufficialmente al pubblico di Canale 5. Lo fa a Pomeriggio 5 nel corso della puntata in onda oggi, quando Barbara D'Urso lo interroga chiedendogli se si è reso conto del grande successo che ha scaturito con la sua bellezza. Un'apparizione che ha scatenato la felicità del pubblico femminile, fiondatosi sul web a commentare la bellezza del ragazzo. "Michael è davvero un angelo, possiamo anche farlo rimanere in silenzio basta che la telecamera non si sposti da lui" scrive una telespettatrice, e ancora "Bellissimo il figlio di Franco, lo vogliamo ospite fisso all'isola, dalla d'urso, a mattino 5, insomma davvero ovunque!!!". Michael ha davvero conquistato tutti! (Aggiornamento di Anna Montesano)

OSPITE A POMERIGGIO 5

Si chiama Michael Gabriel Terlizzi il ragazzo che è stato più volte inquadrato nel corso della terza diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Il cognome ci svela subito che è il parente di uno dei naufraghi di questa edizione e precisamente di Franco Terlizzi, il concorrente che ha conquistato un posto in Honduras vincendo "Saranno Isolani". Michael ha colpito il pubblico, e soprattutto quello femminile, per il suo aspetto: il ragazzo moro, occhi scuri, sguardo intenso e fisico muscoloso, ha incantato le telespettatrici che hanno iniziato a cercare sul web la sua identità. Oggi Michael un'identità per il pubblico ce l'ha e racconterà qualcosa in più di se nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5.

CHI È MICHAEL GABRIEL: DALLA LAUREA ALLA PASSIONE PER LA PALESTRA

Nel salotto di Canale 5, la padrona di casa Barbara D'Urso ospita Michael Gabriel, il figlio di Franco Terlizzi. Il pubblico femminile, rimasto abbagliato dalla sua bellezza, conoscerà qualcosa in più sul ragazzo di cui al momento si sa ben poco. Le informazioni note al momento su Michael Gabriel non sono tante: il ragazzo ha una casa sul lago d'Iseo e ha studiato all'Università di Milano, dove si è laureato nel 2015, cosa dimostrata anche da uno scatto social che loi vede proprio al fianco del papà Franco. Probabilmente proprio ispirato da suo padre, anche Michael ha una grande passione per la palestra: anche in questo caso sono alcuni scatti a dimostrarlo oltre, ovviamente, al fisico scultoreo esibito in molte foto pubblicate su Instagram e Facebook.

© Riproduzione Riservata.