Mr Robot 3/ Al via la serie con Rami Malek. Anticipazioni del 7 febbraio: il segreto di Angela

Mr Robot 3, anticipazioni del 7 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Premium Stories. Darlene cerca di carpire informazioni ad Elliot, che sceglie invece di rimediare agli errori.

Mr Robot 3, in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR ROBOT 3, LA TRAMA DELLA SERIE

Sbarca in Italia grazie a Premium Stories una delle serie Tv più attese dell'anno: la premiere di Mr Robot 3 andrà in onda questa sera, mercoledì 7 febbraio 2018, su Premium Stories. La prima puntata si intitola "Modalità provvisoria" e promette di far immergere i fan direttamente nel vivo della trama. Lo show cult diretto da Sam Esmail ha ormai raggiunto la sua terza stagione, in cui scopriremo le evoluzioni del dualismo fra Mr Robot e Elliot. Il primo verrà interpretato ancora una volta da Christian Slater, vincitore di un Golden Globe proprio per questa parte, mentre il secondo avrà il volto di Rami Malek. Al loro fianco ci sarà inoltre la figlia di Meryl Streep, Grace Gummer, mentre come new entry incontreremo Bobby Cannavale. Conosciuto come protagonista di Vinyl e la serie di successo Fargo, l'attore è pronto ad interpretare un nuovo ruolo grazie al personaggio di Irving, un rivenditore di auto usate. Al loro fianco i volti già conosciuti nei precedenti capitoli, da Carly Chaikin nei panni di Darlene, all'attrice Portia Doubleday nel ruolo di Angela Moss. Presente inoltre Martin Wallstrom, che darà il volto a Tyrell, e l'ambigua Whiterose, dietro cui si nasconde l'attore BD Wong.

Il terzo capitolo dello show potrà inoltre contare su dieci episodi, ognuno dei quali ha come titolo originale particolare file di sistema e codici informatici, oltre a comandi particolari. L'unica differenza riguarda l'episodio finale, che avrà come titolo un chiaro riferimento al comando usato per il riavvio del sistema operativo e che aprirà quindi altri punti interrogativi sulla quarta stagione, già confermata dall'emittente ufficiale della serie Tv. Dal punto di vista della trama, riprenderemo le fila alcuni mesi dopo il cliffhanger precedente, ritornando a parlare di Elliot e di come vive le conseguenze dell'attacco causato alla E Corp. La popolazione si trova infatti nel panico più totale e nulla è migliorato rispetto alla fase precedente. Anche per questo il protagonista dovrà fare i conti con i propri sensi di colpa e illusioni deluse da una realtà molto diversa da quella che si era immaginato. Al tempo stesso, scopriremo quali saranno le prossime mosse di Tyrell, prima di affrontare un breve salto temporale di una settimana.

ANTICIPAZIONI DEL 7 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 1 "MODALITA' PROVVISORIA"

Zhang rivela ad Elliot che non sopravviverà alla missione che gli è stata affidata dalla Dark Army. Intanto, Tyrell chiama Irving, agente dell'associazione, mentre Elliot si risveglia al fianco di Angela una settimana dopo l'incontro precedente. Scopre con orrore che il firmware è vuoto, poco prima che Darlene appaia sul posto ed inizi a fargli diverse pressioni perché le dia le dovute informazioni su quanto sta accadendo. Elliot decide tuttavia di mentirle, escludendole qualsiasi coinvolgimento di Tyrell. In seguito, Darlene decide di trascinarlo con sé in un torneo sotterraneo di hacker, dove riescono a chiudere la backdoor della E Corp, ma vengono sorpresi dagli agenti della Dark Army. Irving intanto cerca di fermare le azioni dei federali, mentre Elliot inizia a credere che la rivoluzione abbia solo peggiorato le condizioni di vita di tutti i cittadini. Chiede quindi ad Angela di fargli trovare un lavoro presso l'azienda per riuscire a rimettere le cose a posto, convinto nell'efficacia del piano B. Angela tuttavia nasconde un segreto...

