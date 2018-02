NINA ZILLI/ Video, Senza appartenere: fascia blu per la canzone (Sanremo 2018)

Nina Zilli è salita sul palco del Festival di Sanremo 2018 con la sua "Senza appartenere". Stasera la cantante piacentina torna per la seconda serata.

Vintage e barocca allo stesso tempo, Nina Zilli ha scelto un look alternativo per la sua partecipazione con Senza appartenere al Festival di Sanremo 2018, ma in linea con le concorrenti donne. La tonalità bianca del suo abito e le note chiare degli accessori, su cui risalta una componente corallina, hanno donato all'outfit della cantautrice dei richiami gitani che si allineano perfettamente alla sua personalità originale. Il suo arrivo sul palco dell'Ariston è avvenuto purtroppo verso la parte finale della kermesse, scelta che tuttavia non ha inciso nella sua performance. Purtroppo l'intera serata è stata interessata da diversi problemi tecnici dal punto di vista dell'audio, che hanno compromesso anche l'attacco della Zilli. La sua Senza appartenere non è riuscita infatti ad arrivare dritta al cuore del pubblico, riuscendo a risultare vuota rispetto ad altre esibizioni precedenti. Testo e musica firmati dalla stessa concorrente e in collaborazione con Antonio Iammarino e Giordana Angi, il brano sarà contenuto anche nell'ultimo lavoro discografico della cantautrice, dal titolo Modern Art. Clicca qui per vedere l’esibizione di Nina Zilli

LOOK BIANCO PER LA CANTANTE

Il ritmo serrato della serata ha inoltre impedito a Nina Zilli di intrattenersi con il direttore artistico o le sue due solide spalle, obbligandola a lasciare spazio a Claudio Baglioni e Piefrancesco Favino. La speranza è che la serata dei duetti, che la vedrà al fianco di Sergio Cammariere, possa rivoluzionare il brano e darvi nuota vita. Nina Zilli è stata consacrata regina del Red Carpet del Festival di Sanremo 2018, ma per la sua serata di debutto ha scelto di puntare tutto su un look del tutto diverso. L'abbiamo vista infatti incedere lungo la passerella fasciata da un audace abito nero, tonalità sostituita dal bianco del tessuto scelto per la sua performance all'Ariston. Una scelta che richiama il look voluto da Ornella Vanoni e su cui non è mancato il fiore appuntato per promuovere la lotta contro la violenza sulle donne.

FASCIA BLU PER NINA ZILLI

Purtroppo le difficoltà con l'audio non hanno permesso al pubblico in studio e da casa di poter apprezzare appieno il brano della Zilli, che è rimasta quindi in ombra rispetto ad altri concorrenti. La sua Senza Appartenere - clicca qui per l'analisi della canzone - merita di certo un secondo ascolto, soprattutto per l'intento fortemente riflessivo ed intimo. Nonostante questo, la giuria demoscopica ha gradito molto l'esibizione della cantautrice piacentina, che hanno deciso di premiare con il massimo dei voti. L'artista si ritrova infatti in fascia blu, fra i favoriti, anche se le votazioni dei prossimi giorni potrebbero cambiare del tutto le sorti e trascinarla verso il fondo della classifica. L'intervento della Zilli del resto non si discosta da quanto registrato dalle altre concorrenti donne che, fatta eccezione per Ornella Vanoni, hanno raggiunto tutte l'apice della classifica.

