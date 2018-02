ORNELLA VANONI con BUNGARO e PACIFICO/ Video, Imparare ad amarsi: fascia gialla per la canzone (Sanremo 2018)

Ornella Vanoni, insieme a Bungaro e Pacifico, si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Imparare ad amarsi". Il trio tornerà sul palco anche nella seconda serata.

Ornella Vanoni insieme a Bungaro e Pacifico (Facebook)

L'arrivo di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo 2018 era di certo fra i più attesi dal pubblico da casa e in studio. La cantante si è esibita al fianco di Pacifico e Bungaro sulle note di “Imparare ad amarsi”, facendo il suo ingresso da vera diva. Invitata con grande entusiasmo da Michelle Hunziker, che ha sottolineato di essere molto emozionata all'idea di incontrare uno dei suoi idoli in fatto di musica, la Vanoni ha messo l'accento innanzitutto su se stessa. Avvolta in un candido abito bianco dalle note brillanti e in perfetto contrasto con la tenuta scura del look scelto da Pacifico e Bungaro, la cantante ha lasciato che fosse la sua esibizione a parlare al suo posto. Una canzone amabile e pienamente in linea con l'atmosfera romantica di Sanremo 2018, con un incipit concentrato sulla sola Vanoni e un testo inframmezzato da cori a tre voci grazie all'intervento di tutti e tre i concorrenti. Anche se la presenza dei due autori ha permesso ai diretti interessati di uscire dal dietro le quinte e di salire sul palco al fianco dell'artista di punta, Bungaro e Pacifico hanno scelto alla fine di lasciare che fosse Ornella Vanoni ad assumere il timone del commento post performance. La cantante ha infatti lasciato il palco con una frase significativa, che è stata accolta con un largo applauso da parte dei presenti: "Mi ci sono voluti molti anni per diventare giovane", ha sottolineato con un ampio sorriso. La cantante ha infatti lasciato il palco con una frase significativa, che è stata accolta con un largo applauso da parte dei presenti: "Mi ci sono voluti molti anni per diventare giovane", ha sottolineato con un ampio sorriso. Clicca qui per vedere l'esibizione

ORNELLA VANONI CONQUISTA IL WEB

Un ritorno voluto fortemente dal pubblico del Festival di Sanremo 2018 e un successo registrato anche a casa: si potrebbe riassumere così l'esibizione di Ornella Vanoni, che per la sua esibizione ha scelto di unirsi ai due autori Pacifico e Bungaro. I telespettatori che hanno assistito alla kermesse di fronte al piccolo schermo si sono lanciati infatti in numerose ricerche su internet, a caccia di notizie sulla loro beniamina: il nome di Ornella Vanoni è schizzato così in cima ai trend di Google della giornata di debutto della manifestazione canora. L'impressione della giuria demoscopica è stata invece positiva solo a metà, dato che l'artista si è posizionata nel limbo dei 'gialli'. Un posto che di certo potrebbe cambiare nei prossimi giorni grazie alle altre votazioni e che rema contro la volontà della stessa cantante, che ha deciso di partecipare a Sanremo 2018 soprattutto per divertirsi.

IL TRIO POCO QUOTATO DAI BOOKMAKERS

Questa scelta è stata dimostrata dall'energia che ha infuso nella sua performance e nel sorriso che ha accompagnato la sua esibizione, a cui bisogna aggiungere una mancanza di tensione visibile invece in tanti altri concorrenti. Il suo brano Imparare ad amarsi - clicca qui per l'analisi del brano - rappresenta inoltre il cuore del concorso canoro, dato il tema romantico e amoroso attorno a cui ruota il testo e che diventa allo stesso tempo filo rosso che collega la presenza odierna della Vanoni a quella maturata in oltre dieci edizioni precedenti. Rimane tuttavia il dubbio che Ornella Vanoni possa conquistare i primi posti, dato che secondo i bookmakers è fra le artiste meno quotate alla vittoria e per via della presenza di altri concorrenti più forti sia per il pubblico da casa che per la giuria. L'affetto dei telespettatori è stato comunque evidente, ma rischia di rimanere un effetto isolato.

