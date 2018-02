PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 7 febbraio 2018 : Pesci attenzione alla famiglia

Oroscopo di oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, di Paolo Fox: Pesci attenzione alla famiglia, Sagittario in calo, Acquario in difficoltà, Leone un po' insoddisfatto. Previsioni segno per segno

07 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 7 FEBBRAIO 2018

Ora andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andando a leggere quanto raccontato segno per segno, partendo da Ariete e Toro. L'Ariete ha avuto un mese difficile, infatti gennaio ha lasciato molto perplessi ma ora si è entrati in febbraio molto motivati e con la voglia di fare e creare. Tuttavia, non si può pensare di risolvere le cose in pochi giorni, Saturno nel cielo causa un po' di nervosismo. Bisogna cercare di essere sereni e si riuscirà a completare un progetto di grande successo, anche se si tratta di un traguardo a breve termine. Ad ogni modo conviene raccogliere le soddisfazioni del momento sul lavoro e si può stare sicuri che anche i prossimi tre giorni saranno un punto di riferimento per l'amore. Il Toro si trova afflitto da molti pensieri e tensioni, bisogna cercare di avere molta prudenza nelle spese. Nella giornata di mercoledì qualcuno potrebbe chiedere soldi. Bisogna cercare di avere la massima prudenza per una questione legale e finanziaria, perché un errore potrebbe causare molti problemi.

PESCI ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quei segni zodiacali che sono in difficoltà. Momento di calo per il segno del Sagittario. Questi si trovano a vivere una delusione d'amore cocente nella giornata di oggi, rischiando anche di sentirsi un po' troppo abbattuti dalla difficoltà ad accettare quello che vuole il partner per il futuro. Acquario affaticato in una giornata importante dove comunque arriveranno delle conferme per quanto riguarda l'aspetto sentimentale. E' un momento in cui si deve cercare di uscire un po' dagli schemi. Giornata sottotono invece per i Pesci che rimangono in silenzio ad elaborare strategie per il futuro. Non serve sbilanciarsi proprio ora, ma forse è meglio aspettare dei momenti che si possano considerare migliori. Bisogna stare attenti e dare attenzione e cura alla famiglia che da un po' di tempo è stata trascurata per obiettivi professionali importanti.

VERGINE IN CRESCITA, TOP E FLOP

Partiamo dai segni top e flop per analizzare l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, ai microfoni di LatteMiele. Come ogni giorno il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle. Ai nati sotto il segno dell'Ariete conviene raccogliere le soddisfazioni del momento sul lavoro e si può stare sicuri che anche i prossimi tre giorni saranno un punto di riferimento per l'amore. I Gemelli hanno da poco chiuso un lavoro, cambiato vita, e stanno finalmente per ammirare i miglioramenti con uno sguardo anche verso nuovi interessanti orizzonti. E' un momento in cui le cose sembrano andare meglio del passato. Inizio maldestro di giornata per il Leone che è un po' insoddisfatto e non accetta questo momento. Dopo il 10 marzo le cose andranno meglio. La Vergine può ottenere risposte importanti, ma deve essere paziente e pronto ad agire quando sarà il momento giusto per farlo.

