PIERFRANCESCO FAVINO, SANREMO 2018/ L’attore è un artista a tutto tondo e scherza con i the Jackal

Pierfrancesco Favino ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo 2018 con la sua ironia e il suo talento canoro. L'attore scherza in diretta con i the Jackal.

07 febbraio 2018 Redazione

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino (LaPresse)

La notizia che Pierfrancesco Favino sia stato scelto come uno dei conduttori della 68° edizione del Festival di San Remo, in un primo momento, non aveva convinto tutti. Tuttavia, l'attore romano non ha sbagliato un colpo, riuscendo ad affiancare in maniera egregia la sua collega Michelle Hunziker. La serata di Pierfrancesco Favino in veste di conduttore televisivo è iniziata con un simpatico siparietto comico prima con Claudio Baglioni e poco dopo anche con Michelle. Favino, che solitamente si cimenta in ruoli impegnati (pensiamo, ad esempio, alla sua interpretazione nel film “Suburra”), ha dimostrato di avere una straordinaria verve comica che ha divertito il pubblico. L'attore si è anche cimentato in una performance canora, interpretando simpaticamente una serie di successi sanremesi del passato. Nel corso della serata, l'attore romano e Michelle Hunziker hanno tenuto a precisare che le voci circolate nelle ultime settimane circa presunti dissapori tra i due erano completamente infondate. Per rimarcare il concetto si sono cimentati in un simpatico sketch che si è concluso con un tenero abbraccio tra i due.

LO SCHERZO CON I THE JACKAL

Pierfrancesco Favino si è inoltre prestato al simpatico scherzo organizzato sui social dal gruppo comico napoletano dei The Jackal, molto noto su Facebook. Favino, come promesso ai suoi amici partenopei, ha infatti pronunciato la simpatica frase “gnigni” sfuggita probabilmente alla maggior parte del pubblico ma che ha senz'altro divertito la folta community di seguaci dei The Jackal. La pagella della conduzione di Pierfrancesco Favino legata alla prima serata del Festival non può che essere positiva. Grande professionalità e capacità di sapersi mettere alla prova sono gli elementi che hanno caratterizzato la performance di Favino, che da attore cinematografico e televisivo è riuscito a indossare egregiamente i panni inediti di conduttore.

PROVA SUPERATA

Eccellente anche la perfetta sinergia con Baglioni e Michelle Hunziker, particolare non di poco conto che ha senz'altro contribuito a rendere la prima serata della 68° edizione del Festival di San Remo gradevole al pubblico a casa. Sorprendente è stata poi la sua performance canora, con cui ha dimostrato di padroneggiare con grande maestria anche quest'ulteriore aspetto artistico. Pierfrancesco Favino ha dimostrato, già dalla prima puntata, di essere un'artista a tutto tondo, in grado di interpretare alla perfezione il ruolo di presentatore e show man. Nelle prossime serate del Festival c'è da aspettarsi ancora tanto dall'attore romano che sarà sicuramente in grado di offrire il suo prezioso contribuito per rendere questa nuova edizione sanremese un successo, con un livello di share senza precedenti.

