PIPPO BAUDO/ Video: "Katia Ricciarelli? Non l'ho più sentita" (Sanremo 2018)

Video, Pippo Baudo, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, parla della sua relazione complicata con la cantante lirica Katia Ricciarelli.

07 febbraio 2018 Francesco Agostini

Pippo Baudo ospite a Sanremo 2018

Pippo Baudo è pronto a tornare da ospite al Festival di Sanremo. A 81 anni il popolare presentatore Rai è ancora sulla breccia e siamo certi che la sua ospitata non potrà che fare piacere all'intero entourage dell'Ariston, da una parte, e al pubblico italiano in generale. Non scordiamoci, infatti, che il presentatore siciliano è la persona che vanta il maggior numero di Festival presentati, alcuni con risultati incredibili in termini di telespettatori. Negli anni ottanta, come racconta lo stesso Pippo a Maurizio Costanzo, le cose andavano diversamente: "A quel tempo l'Italia intera si fermava per guardare il Festival di Sanremo, facevamo ascolti anche di 17 milioni di telespettatori. Adesso le cose sono un po' cambiate, ma faccio i miei migliori auguri a Claudio Baglioni." Il vecchio Pippo ha usato la dipolmazia, è chiaro, anche se rumors dell'ambiente hanno riferito che tra i tre presentatori (Baglioni, Hunziker e Favino) e lo stesso Pippo le cose non sembrano andare al meglio. I tre, infatti, avrebbero disertato il giorno delle prove con il presentatore siciliano, facendolo infuriare.

GLI AMORI DI PIPPO BAUDO E LA FINE CON KATIA RICCIARELLI...

Pippo Baudo non ha avuto tantissimi amori, ma abbastanza per poter serenamente vivere di ricordi. Il suo pensiero, riferito sempre a Maurizio Costanzo, si estende da un concetto generale a uno particolare: "Sinceramente vedere uomini che si innamorano di donne di 30 o 40 anni più giovani mi mette addosso davvero un senso di tristezza. Io credo ancora nell'amore e ci mancherebbe, ma oramai a 81 anni non posso fare molto... preferisco sfogliare l'album dei ricordi, è la cosa più appropriata per me."Importantissima, per il siciliano, è stata ovviamente la cantante lirica Katia Ricciarelli: "Katia è stata una donna fondamentale per me, il nostro matrimonio è durato molti anni. Adesso però io e lei non ci sentiamo più, ci siamo persi di vista da tanto tempo."

Altri amori per Pippo Baudo sono stati Angela Lippi e Alida Chelli, ma certamente il matrimonio più mediatico di tutti è stato quello con l'inossidabile (e dal carattere di ferro) Katia Ricciarelli. Purtroppo per loro, però, dopo tanti anni di amore i due si sono dovuti dire addio, con tutto il clamore mediatico che ne è seguito.

