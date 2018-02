RED CANZIAN/ Video, Ognuno ha il suo racconto: la canzone in fascia rossa (Sanremo 2018)

Red Canzian si è esibito al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Ognuno ha il suo racconto". L'ex Pooh tornerà sul palco anche nella seconda serata.

Red Canzian (Facebook)

Red Canzian è fra le certezze del Festival di Sanremo 2018: salito sul palco lontano dagli amici Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, si è esibito con la sua Ognuno ha il suo racconto. Un brano che il cantautore ha scritto in collaborazione con Miky Porru e che ha permesso all'ex bassista dei Pooh di stare al di sotto dei riflettori con tutta la sua forza canora. Una scelta coerente rispetto al repertorio più classico dell'artista, dalla chiara influenza di tanti successi registrati con i Pooh e che non si distacca molto dalle linee guida dettate dalla kermesse. Un brano che di certo non mette al centro l'aspetto romantico delle relazioni, ma la visione complessa dell'essere umano e del suo vissuto interiore. Il look scelto da Canzian per la prima serata del concorso è perfettamente in linea con l'eleganza dimostrata in tanti anni di successi, un abito dalle tonalità rosse e nere che contrasta con la maglietta nera posta al di sotto ed una semplice collana argentata. Dal punto di vista musicale, la canzone di Canzian sposa in modo adeguato il genere rock ed è stata impreziosita dalla presenza delle chitarre elettriche dell'orchestra, strutturata in modo classico ed ampiamente italiano. Clicca qui per vedere l’esibizione di Red Canzian

AI PIEDI DELLA CLASSIFICA

Forse uno dei brani più complessi e genuini presentati in quest'edizione di Sanremo, eppure insufficiente agli occhi di un pubblico più attento ai ritmi moderni e freschi. Apprezzabile invece il ritornello, che rimane impresso nella memoria al primo ascolto. Gli sforzi di Red Canzian al Festival di Sanremo 2018 non sono stati del tutto premiati. La sua Ognuno ha il suo racconto - clicca qui per l’analisi del testo - non è riuscita a registrare un buon successo fra la giuria demoscopica, che ha deciso di assegnare alla canzone un ultimo posto inaspettato. Il brano di Canzian abbraccia infatti lo stile più classico del concorso canoro, un vero 'colpo sicuro' che tuttavia sembra essersi girato contro lo stesso artista. Non sono mancate infatti anche le critiche dei giornalisti nel post serata, soprattutto per quanto riguarda la scelta di Canzian di non esibirsi con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, una decisione che ha fatto pensare ad un definitivo distacco fra gli ex membri dei Pooh. Un'ipotesi che Canzian ha smentito, forte anche delle collaborazioni recenti che lo hanno unito a Fogli ben prima del loro arrivo a Sanremo 2018.

TROPPO LEGATO AI POOH?

Difficile che il cantautore riesca comunque a risollevarsi dal baratro registrato in prima serata, lo stesso in cui tra l'altro sono finiti gli altri due ex membri dei Pooh. L'ipotesi più nefasta è infatti che non riesca a contrastare l'innovazione regalata da altri brani in gara, più freschi e moderni dal punto di vista del testo e della musicalità. L'unica chance è che il pubblico più affezionato all'aspetto classico della kermesse italiana possa premiarlo con una migliore posizione, togliendolo dall'abisso in cui per ora è finito, suo malgrado. Il tutto forse dovuto anche alla mancanza di evoluzione nella voce di Canzian, che rimane fin troppo ancorato al repertorio più classico dei Pooh. La sensazione è che al di fuori della formazione originale, ogni ex membro possa avere difficilmente un nuovo successo sul palco sanremese.

