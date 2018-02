RON/ Video, Almeno pensami: fascia blu per la canzone di Lucio Dalla (Sanremo 2018)

Ron si è esibito al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Almeno pensami", scritto da Luio Dalla. Il trio tornerà sul palco anche nella seconda serata.

Ron

Ron ha di certo il merito di aver portato al Festival di Sanremo 2018 i suoni inconfondibili della musica di Lucio Dalla. La richiesta della famiglia dell'artista di portare sul palco il brano inedito Almeno pensami è stata accolta in modo positiva dal cantante, che in base al legame di amicizia con Dalla non poteva che raccogliere in fretta il testimone. Il brano racchiude infatti l'essenza del cantautore bolognese, dalle ritmiche riconoscibili e scanzonate, con un testo profondo e malinconico che si abbina perfettamente al repertorio di Dalla e di Ron. Visibile inoltre l'emozione di quest'ultimo nel salire sul palco, nonostante la grande esperienza maturata nel corso della sua carriera. La decisione di non sbilanciarsi in spiegazioni e in ringraziamenti potrebbe essere dovuta inoltre alla scelta dell'artista di lasciare in primo piano il brano dell'amico, diventando così un suo semplice portavoce. La presenza di Ron all'Ariston del resto non è legata ad una sua volontà di vincere quest'edizione del concorso canoro, quanto un tributo verso Lucio Dalla ed il suo contributo alla musica italiana. Clicca qui per vedere l’esibizione

NELLA PARTE ALTA DELLA CLASSIFICA

Sul palco è salito un Ron inconfondibile, dal look elegante e sportivo allo stesso tempo. Non è la prima volta infatti che l'artista adotta degli abiti scuri con impercettibili pois, un'alternativa alla più classica tinta unita di altri concorrenti. Il pubblico del Festival di Sanremo 2018 ha apprezzato notevolmente l'esibizione di Ron, sia per quanto riguarda i telespettatori a casa sia per i presenti all'Ariston. La performance è stata accolta infatti da un applauso significativo, diretto sia verso le abilità del concorrente sia verso la presenza indiretta di Lucio Dalla. La giuria demoscopica ha inoltre confermato il verdetto positivo, tanto da posizionare Ron fra i concorrenti in fascia blu, la più alta della classifica e posto consentito ad artisti di un certo peso. Il cantante si unisce infatti a Max Gazzè e Ermal Meta e Fabrizio Moro, stravolgendo così i pronostici dei bookmakers che lo vedevano fra gli sfavoriti.

OMAGGIO A LUCIO DALLA

Il successo ottenuto da Ron nella prima serata va tuttavia considerato sotto una luce particolare, dato che il testo del brano Almeno pensami - clicca qui per leggere l’analisi del testo - è di Lucio Dalla. L'affetto del pubblico, che comunque negli anni ha dimostrato di apprezzare il cantante, potrebbe infatti essere stato inquinato dal dolore per la perdita di uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana. Un particolare di certo dovuto anche alla decisione di Ron di non stravolgere del tutto il timbro vocale imposto dal testo di Dalla, preferendo adottare il più possibile un colore simile a quello dell'amico e artista. Anche per questo Ron è risultato alla fine quasi oscurato dal suo stesso brano, messo in secondo piano rispetto all'impronta perfettamente riconoscibile nel testo e nei ritmi.

