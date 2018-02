Roberto Vecchioni / Dopo “Chiamami ancora amore” il prof della musica torna al Festival (Sanremo 2018)

Roberto Vecchioni ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2018 che andrà in onda oggi, mercoledì 7 febbraio: il duetto con Claudio Baglioni per il prof.

07 febbraio 2018 Valentina Gambino

Roberto Vecchioni a Sanremo

Come annunciato oggi durante la conferenza stampa, Roberto Vecchioni si è aggiunto al parterre di ospiti della seconda serata di Sanremo 2018 che andrà in onda oggi, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Il musicista sarà presente sul palcoscenico del Teatro Ariston con un momento introdotto da Michelle Hunziker. Proprio il cantante duetterà con il direttore artistico Claudio Baglioni, esattamente come capiterà a Biagio Antonacci che si esibirà sulle note di "Mille giorni di me e di te". Tra gli altri ospiti della serata, anche il ritorno di Pippo Baudo e l'amatissima Franca Leosini (“Faremo una cosa insieme della quale mi vergogno anche io e lei è complice”, ha dichiarato Baglioni durante la conferenza). Spazio poi per i giovani ragazzi de Il Volo che proporranno un omaggio a Sergio Endrigo con “Canzone per te”. Per quanto riguarda gli ospiti internazionali invece, spazio per Sting con Shaggy. Poi sarà ancora una volta tempo di comicità e così, dopo Fiorello nel corso della puntata d'esordio, stasera salirà sul palco Il Mago Forrest.

Roberto Vecchioni, la prima volta a Sanremo

Correva l'anno 1973 quando Roberto Vecchioni è apparso per la prima volta in TV, proprio in occasione del Festival di Sanremo. “Abbiamo ora un professore di Liceo che finora ha fatto solo l’autore di canzoni e credo sia questa la sua prima apparizione televisiva. Il titolo della sua canzone è ‘L’uomo che si gioca il cielo a dadi‘, autore Vecchioni, dirige il maestro Parisini, canta Roberto Vecchioni” furono queste le parole pronunciate dalla bella Gabriella Farinon durante la presentazione del cantautore italiano al suo debutto televisivo. Nel corso di quel Festival che ha visto trionfare Peppino di Capri con “Un grande amore", il prof della musica si è pienamente consacrato nel panorama cantautore italiano con questa bellissima canzone dedicata al padre che gli ha perfino fatto conquistare l'ottavo posto. Il 1973 per Vecchioni fu un anno profondamente fortunato e per l'occasione si è portato a casa anche il premio della critica discografica italiana per il disco dal titolo "Il re non si diverte".

Chiamami ancora amore

Correva l’anno 2011 quando Roberto Vecchioni è tornato a Sanremo con la sua straordinaria “Chiamami ancora amore”. Portandosi a casa la vittoria, il pezzo è stato interamente scritto proprio da lui che, durante una intervista rilasciata al “Il Sole 24 Ore”, aveva dichiarato che la canzone fosse: “un tipo di brano che io classifico tra quelli all’italiana: grande sentimento, grande forza di inciso che dovrebbe prendere le emozioni di tutti e sotto un messaggio che sia trasversale, ma di valori. Non parlerò di me, o solo larvatamente. È una canzone molto attuale che parla di cose di oggi, di situazioni di oggi e soprattutto di speranza. Questo sì. Speranza”. Ed era proprio vero, il brano che ha trionfato durante il Festival del 2011 era non solo ricco di speranza ma anche carico di fortissime emozioni “chiamami sempre amore che questa maledetta notte dovrà pur finire perché la riempiremo noi da qui di musica e di parole…”. Cosa succederà stasera? Sicuramente il cantautore sarà in grado di emozionarci anche come ospite al fianco di Baglioni.

