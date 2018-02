SANREMO 2018/ Cantanti big e giovani, scaletta e diretta seconda serata: tra gli ospiti Sting e Pippo Baudo

Sanremo 2018, cantanti big, la gara dei giovani e scaletta seconda serata: dieci big e quattro giovani in gara, ospiti Sting e Shaggy, Biagio Antonacci, Pippo Baudo e Il volo.

Festival di Sanremo 2018

Dopo aver rotto il ghiaccio con la prima serata che non ha regalato brutte sorprese, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino tornano sul palco del Festival di Sanremo 2018 con la seconda serata. La scaletta della serata prevede l’esibizione di quattro giovani e dici big. Il sistema di voto sarà misto: la classifica finale, infatti, sarà determinata dal televoto, dai voti della giuria demoscopica e della giuria della Sala Stampa. Ad aprire la seconda serata saranno i quattro artisti dei Giovani di Sanremo ovvero Lorenzo Baglioni, Alice Caioli, Giulia Casieri, Mirkoeilcane. I dieci big che si esibiranno sono: Annalisa, Red Canzian, Decibel, Diodato e Roy Paci, Elio e le Storie Tese, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Vanoni-Bungaro-Pacifico, Le Vibrazioni, Nina Zilli. Al termine della serata verrà stilata una classifica provvisoria che non comporterà alcuna eliminazione che Claudio Baglioni ha cancellato.

CHI SONO I GIOVANI

Sono quattro i giovani che saliranno sul palco del Teatro Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2018. Lorenzo Baglioni gareggerà con il brano Il congiuntivo, una ballata pop sulla grammatica italiana. Il giovane artista precisa di non essere un parente di Claudio Baglioni, legato solo dallo stesso cognome. "L’omonimia con Baglioni è curiosa, è vero, ma io ho imparato a gestirla fin da piccolo. Ricordo un viaggio studio in Irlanda dove per rimorchiare più possibile spacciai la notizia di essere suo nipote… Non funzionò molto, ma non per causa sua", ha dichiarato il giovane. Alice Caioli, giovane cantante siciliana, si presenta con la canzone “Specchi rotti”, scritta da lei stessa e che racconta il suo rapporto con il padre. Giulia Casieri gareggia con il brano “Come stai”, una canzone autobiografica che racconta un momento particolare della sua vita. Mirkoeilcane, vero nome Mirko Mancini, presenta la canzone “Stiamo tutti bene” che racconta del viaggio via mare dalle Coste dell’Africa verso l’Italia visto con gli occhi di un bambino.

GLI OSPITI ITALIANI DELLA SECONDA SERATA

Grandi ospiti per la seconda serata del Festival di Sanremo 2018. Anche oggi, mercoledì 7 febbraio, Claudio Baglioni omaggerà la musica italiana. I ragazzi de Il Volo tornano a Sanremo dove hanno vinto nel 2015 con il brano Grande amore, portato in giro per tutto il mondo, omaggeranno Sergio Endrigo, sulle note di una delle sue canzoni più famose ovvero Canzone per te che vinse al festival 50 anni fa, nel 1968. Il Volo, poi, con Claudio Baglioni, canterà il brano La vita adesso. Biagio Antonacci, invece, con Baglioni canterà Mille giorni di te e di me. Sul palco del Teatro Ariston, poi, arriveranno il volto di Raitre, Franca Leosini e Pippo Baudo. Per la parte comica, invece, arriverà il Mago Forest. Ancora una volta, dunque, ci sarà grande spazio per la musica, vera protagonista di questo Festival di Sanremo.

GLI OSPITI STRANIERI

Per una scelta precisa di Claudio Baglioni, gli ospiti del Festival di Sanremo 2018 sono soprattutto i grandi artisti della musica italiana. In questa seconda puntata ci saranno anche due ospiti internazionali che, tuttavia, canteranno anche un brano legato all’Italia, condizione che il direttore artistico di Sanremo 2018 ha imposto a tutti gli ospiti stranieri. Sul palco del Teatro Ariston arriverà così Sting che si esibirà con Shaggy sulle note del nuovo brano Don't Make Me Wait. Il cantautore britannico, poi, regalerà al pubblico dell’Ariston e a quello di Raiuno, anche una sua personale versione di Muoio per te di Zucchero omaggiando uno degli artisti italiani più famosi nel mondo.

