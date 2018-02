SANREMO 2018 / Video replica prima serata: Fiorello e Stato Sociale Show, la classificaaq

Sanremo 2018, i video replica della prima serata coi momenti più belli. Fiorello protagonista introduce il Festival, Stato Sociale boom, Morandi si esibisce prima della classifica.

Sanremo 2018

Ti aspetti Claudio Baglioni e invece, un po' a sorpresa, è Fiorello ad aprire il Festival di Sanremo 2018. Lo showman da il via alla kermesse con un monologo comico, scherza sulla campagna elettorale e gioca col pubblico: "Questo è l'unico Festival in cui non si eliminano i cantanti, ma il pubblico". Tanti riferimenti a temi d'attualità come il bitcoin, quindi le criptovalute. Non mancano le classiche imitazioni, che in un certo senso servono anche per svelare alcuni degli ospiti della serata. Così Gianni Morandi finisce nel suo mirino, prima della consueta "invasione da Festival". Un signore si avvicina al palco e Fiorello lo ferma omaggiando il buon Pippo Baudo: "Faccio proprio come lui. Un tempo minacciavano di buttarsi, oggi entrano direttamente accompagnati da assistenti di scena". L'inizio del Festival impone un buon ritmo, malgrado le battute abbastanza prevedibili di Fiorello. La scena, però, è tutta per lui. E il pubblico gradisce. Fiorello passa poi la palla a Claudio Baglioni, direttore artistico di questo Festival, che annuncia la Hunziker e Favino.

Boom per Stato Sociale

La rivelazione della prima serata sanremese sono senza dubbio i ragazzi de Lo Stato Sociale. Il brano Una vita in vacanza esalta la ballerina di ottantadue anni Paddy Jones. Gli appassionati di Tu Si Que Vales ricordano la partecipazione della signora al programma. Sui social network è già esplosa la moda. Vedremo se ci sarà un buon riscontro anche in termini di televoto. La giuria demoscopica ha piazzato i ragazzi in alta classifica e nelle prossime puntate si giocheranno il tutto per tutto per coronare un sogno. Durante la serata non sono mancate le gag comiche. La Hunziker ha cantato E se domani, mentre Favino e Baglioni la rincorrevano per il cambio scarpe. L'irruzione sul palco di Gianni Morandi è stata preceduta dalla telefonata con Laura Pausini, che ha promesso di esserci per sabato sera. "Se non sono qui oggi è per motivi di salute ha precisato in diretta tv - ma se la mia voce me lo consentirà ci sarà sabato".

Gianni Morandi Show, classifica demoscopica e info video replica

Il siparietto con Claudio Baglioni, l'omaggio meritato a Luis Bacalov. Gianni Morandi non è passato di certo inosservato al pubblico dell'Ariston, che lo ha accolto alla grande. Simpatiche le gag nel camerino ed emozionante il duetto con Baglioni. La coppia ha scaldato i cuori dei fan con Se non avessi più te, canzone di Gianni Morandi arrangiata da Bacalov. La classifica finale, decretata dalla giuria demoscopica per la prima serata, è stata divisa in tre fasce. Bassa, media e alta graduatoria. Zona rossa per Red Canzian, Decibel, Diodato e Roy Paci, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Renzo Rubino, Le Vibrazioni. Fascia gialla, invece, per Luca Barbarossa, Elio e le Storie Tese, Giovanni Caccamo, Mario Biondi, The Kolors, Ornella Vanoni-Bungaro-Pacifico. Alta classifica, quindi in fascia blu, Annalisa, Lo Stato Sociale, Max Gazzè, Moro-Meta, Zilli, Noemi e Ron. Come ha ricordato la Hunziker nel finale di puntata, il pubblico potrà ribaltare il verdetto della prima serata attraverso il televoto. Come cambierà la classifica nelle prossime serate? Intanto clicca qui per rivivere in video streaming le emozioni della prima serata

© Riproduzione Riservata.