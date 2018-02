SEVEN/ Su Italia 1 il film con Brad Pitt e Morgan Freeman (oggi, 7 febbraio 2018)

Seven, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 7 febbraio 2017. Nel cast: Brad Pitt, Gwyneth Paltrow e Moorgan Freeman, alla regia David Fincher. La trama del film nel dettaglio.

07 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST BRAD PITT E GWYNETH PALTROW

Il film Seven va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicolache è stata affidata alla regia del famoso regista statunitense David Fincher. La pellicola ha potuto contare sulla collaborazione di alcuni volti noti del cinema a stelle e strisce come Brad Pitt, Gwyneth Paltrow e Moorgan Freeman. Prodotto dalla Cecchi Gori Group, il film ha poi usufruito della straordinaria professionalità di Howard Shore che ne ha curato le musiche e la colonna sonora. L'ottimo cast attoriale ed una sceneggiatura impeccabile, hano fatto in modo che Seven raggiungesse un successo internazionale strepitoso. Preziosa è stata anche la presenza di Kevin Spacey, nei panni di John Doe, uno degli attori americani più famosi di tutti i tempi, reso celebre dalle sue interpretazioni in American Beauty, L'uomo che fissa le capre e Il delitto Fitzgerald. Ma ecconel dettaglio la trama del film.

SEVEN, LA TRAMA DEL FILM

William Somerset è un agente di polizia prossimo al pensionamento. Arrivato al termine della sua carriera, l'uomo appare sfiancato e demotivato da tutte le brutture che il suo lavoro lo ha costretto ad affrontare. A sette giorni dal suo definitivo pensionamento, Sommmerset fa la conoscenza di David Mills, l'agente che dalla settimana successiva prenderà il suo posto. Tra i due inizialmente il rapporto assume caratteri tesi e poco cordiali. Dovranno però cercare di far conciliare le loro divergenze quando entrambi saranno chiamati ad investigare su un misterioso caso di omicidio. In un primo momento Somerset decide di tirarsene fuori, considerando il caso troppo complesso. A pochi giorni di distanza dal primo omicidio, uno degli avvocati più noti della città (Eli Gould) viene ucciso nel suo appartamento. E così Somerset, decide di tornare sul campo d'azione, scoprendo assieme al suo collega David Mills che l'omicida seriale sta punendo le sue vittima in base ai loro vizi. Sulle scene del crimine vengono infatti rinvenute nelle strane scritte riconducibili ai cosiddetti vizi capitali. Le indagini portano i due detective a sospettare di un certo Victor, criminale già noto alle forze dell'ordine che si rivelerà essere innocente. L'uomo è infatti tenuto segregato in casa da diversi mesi ed è ormai in fin di vita. Mills e Somerset sembrano ormai brancolare nel buio fino a quando scoprono che un uomo che risponde al nome di John Doe ha recentemente preso in presto diversi manoscritti sui peccati capitali. Sarà lui il vero serial killer?

