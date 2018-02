STEFANO DE MARTINO/ Eva Henger lo scagiona: "Non c'era lui insieme a Francesco Monte" (Isola dei famosi 2018)

Stefano De Martino è stato scagionato da Eva Henger, che ha espresso la sua totale estraneità a Francesco Monte e al possibile uso di droga all'Isola dei famosi 2018.

07 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

L'avventura di Stefano De Martino all'Isola dei famosi 2018 si sta dimostrando più complicata del previsto. Il ballerino di Amici negli ultimi giorni è stato accusato da molti telespettatori di non essere all'altezza del ruolo che gli è stato affidato: pur essendo un bravissimo ballerino, in qualità di inviato ha avuto diversi alti e bassi, rendendosi protagonista di diverse gaffe, soprattutto nell'ultima diretta. In molti hanno quindi cominciato ad esprimere il proprio dissenso, arrivando a rimpiangere i predecessori Alvin e Stefano Bettarini. Ma le malelingue nei giorni scorsi si sono spinte anche oltre: considerando i buoni rapporti con l'ex cognato Francesco Monte, De Martino è stato avvicinato anche allo scandalo droga, arrivando ad essere additato come uno di coloro che fumavano gli spinelli insieme all'ex tronista. Una possibilità che è stata nettamente smentita dalla stessa Eva Henger durante la consegna del Papiro d'Oro di Striscia la notizia.

Stefano De Martino viene scagionato da Eva Henger

Nelle sue accuse contro Francesco Monte, Eva Henger ha spesso chiamato in causa altri naufraghi dell'Isola dei famosi, dichiarando che avevano fumato insieme all'ex tronista. Aveva però rifiutato di fare il nome degli stessi, motivo per cui ieri sera Valerio Staffelli le ha chiesto dei chiarimenti. L'attrice non si è sbilanciata troppo ma ha scagionato in modo esplicito alcuni protagonisti chiamati da lui in causa tra cui proprio Stefano De Martino. Insieme a lui anche Nadia Rinaldi e Amaurys sono stati dichiarati estranei ai fatti, tanto che la Henger ha amesso che quest'ultimo si era lamentato con la produzione per quanto aveva visto. Vengono dunque messe a tacere le velate accuse contro l'inviato in Honduras, mentre è lui stesso a chiarire un'altra questione ben più leggera, chiamata in causa da Mara Venier. Quest'ultima le aveva chiesto perché non si spogliasse durante le dirette e lui ha messo le cose in chiaro durante l'ultima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "Spogliarmi? Il mio ruolo non me lo consente. D’altra parte ci sono già i naufraghi quasi senza veli"

