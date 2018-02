STING E SHAGGY/ Video, "Don't Make me wait": la canzone che canteranno al Festival (Sanremo 2018)

Video, Sting e Shaggy si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo dando vita ad un omaggio inatteso a Zucchero. Nel frattempo, l'ex olice ci parla del suo vino.

07 febbraio 2018 Francesco Agostini

Sting e Shaggy ospiti a Sanremo 2018

Oggi al Festival di Sanremo faranno la loro comparsa due artisti dal calibro di Sting e Shaggy che renderanno omaggio all'Italia in due modi differenti. Il primo è quello classico: i due canteranno la canzone che stanno proponendo in questi giorni in radio, ossia "Don't Make me wait" e, in più, faranno un omaggio a Zucchero con il brano 'Muoio per te'. Sarà certamente una serata all'insegna della buona musica visto che, come tutti sanno, Sting è un vero e proprio maestro e Shaggy, dal canto suo, può dire la sua sul rap. Il duo effettivamente può sembrare strano, visto che appartengono a due generi musicali completamente diversi l'uno dall'altro, anche se confinanti. Shaggy e Sting, infatti, hanno deciso di incidere insime un nuovo album che riproponga sonorità tipiche della Giamaica, il che non è afftto nuovo per un cantante come Sting. L'ex Police, infatti, agli esordi amava intessere le sue canzoni di linee tipicamente raegge, fondendole poi con altri generi.

STING, 'LA TOSCANA E' IL MIO REGNO'

Come tutti sanno, Sting è da moltissimi anni un amante dell'Italia. Come tanti signorotti straneri, anche Sting circa 20 anni fa ha deciso di acquistare una proprietà qui in Italia, precisamente in Toscana, da adibire a vigneto. Il cantante ha avuto, per così dire, l'occhio lungo e ha deciso di iniziare a produrre il suo personalissimo vino. Racconta Sting a Il Corriere.it: "All'inizio le persone si avvicinavano al mio vino solo perché lo producevo io.Insomma, si, il vino veniva venduto perché c'era tanta curiosità intorno a questa mia seconda attività. Adesso però le cose sono radicalmente cambiate: le persone ora lo comprano perché è buono. Ci sono voluti tanti investimenti e molti soldi spesi ma adesso, finalmente, posso dire che siamo in attivo, l'azienda va molto bene." Continua Sting: "Quest'anno abbiamo notevolmente abbassato la quantità dei nostri prodotti (il cantante, oltre al vino, produce anche olio e miele) ma semplicemente perché ci sono state delle difficoltà climatiche che hanno anticipato la raccolta annuale. In compenso, però, la qualità dei miei prodotti è altissima."

'FACCIO MOLTO SPORT'

A vederlo così, non sembrerebbe affatto che il cantante abbia la bellezza di 66 anni. Sting sembra sempre tonico e atletico e anche se sul volto i segni del tempo si notano, lo stesso non si può dire affatto del suo corpo. Sul palco l'ex Police sembra ancora un ragazzino: canta come trent'anni fa, si muove in maniera atletica e non sembra davvero avere 66 anni sulle spalle. E invece ci sono tutti. Ma come fa Sting a mantenersi in queso modo? La risposta è molto semplice: "Faccio tanto sport, esercizio fisico e sto molto attento a quello che mangio e alle quantità. Amo stare da solo e passeggiare. Ovunque io mi trovi, anche se sono in tour, cerco sempre un posto per camminare almeno una mezz'ora.

Per me camminare è fondamentale anche perché mi serve per meditare. La salute fisica è importantissima per l'essere umano." Nulla di trascendentale, dunque, ma una ricetta molto semplice: fare tanto sport, mangiare sano e meditare, appunto. E i risultati, a vedere Sting, sono davvero straordinari. Shaggy, di molti anni più giovane di lui, sarà in grado di reggere il confronto con l'ex Police?

