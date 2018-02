Sanremo 2018/ Abiti, vestiti e stilisti seconda serata: Michelle Hunziker in Alberta Ferretti

Sanremo 2018, abiti, vestiti e stilisti seconda serata: Michelle Hunziker sceglie Alberta Ferretti, tutti gli outift dei quattro giovani in gara oggi, 7 febbraio.

07 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha incantato tutti durante la prima serata del Festival di Sanremo 2018 indossando gli elegantissimi abiti di Giorgio Armani. Per la seconda serata di Sanremo 2018, Michelle Hunziker ha deciso di puntare su un altro grande nome della musica italiana. Oggi, mercoledì 7 febbraio, per calcare il palco del Teatro Ariston, la bionda showgirl indosserà abiti di Alberta Ferretti a cui è legata da una grande amicizia. Gli abiti che Michelle Hunziker indosserà, naturalmente, sono ancora top secret per non rovinare la sorpresa al pubblico. Il glamour e la classe di Alberta Ferretti vengono così descritti: «L’eleganza e la dignità; la scelta consapevole di un mix perfetto tra bellezza e sobrietà. Perché in un momento in cui si parla di violenza alle donne e di non parità di diritti tra uomini e donne, anche il messaggio lanciato da Hollywood agli ultimi Golden Globes ha rappresentato una pietra miliare nel rapporto tra moda, mondo dello spettacolo e senso civico».

ABITI E STILISTI DI CLAUDIO BAGLIONI E PIERFRANCESCO FAVINO

Claudio Baglioni ha scelto gli abiti di Ermanno Scervino per il Festival di Sanremo 2018. Il direttore artistico indosserà gli abiti dello stilista che è anche un suo amico per tutte e cinque le serate. I look della prima serata sono stati promossi dal pubblico. Claudio Baglioni, per aprire il Festival, ha scelto uno smoking nero fine e raffinato che ha messo in evidenza il suo fisico. Oltre Al classico smoking, Baglioni indosserà anche giacche con collo a scialle, impreziosite da colori e lavorazioni speciali. Molto elegante anche Pierfrancesco Favino che ieri ha indossato abiti di Giorgio Armani. Non si, tuttavia, se l’attore indosserà per tutta la durata del Festival abiti di Armani o se cambierà stilista. L’eleganza di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, comunque, è stata promossa dal pubblico che ha gradito lo stile composto e di classe scelto dai due padroni di casa di Sanremo 2018.

I LOOK DEI GIOVANI

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2018, saliranno sul palco del Teatro Ariston anche i giovani. Come sarà il loro look? Lorenzo Baglioni indosserà abiti firmati Lebole ovvero smoking informali mentre Alice Caioli sfoggerà un look total black impreziosito tacchi a spillo firmati JF London. Valentina Davoli, ai microfoni di Fanpage, ha svelato il look di Mirkoeilcane: “Avrà un'immagine sobria vista la delicatezza dell'argomento trattato nella sua canzone e per non distogliere l’attenzione del pubblico dalle parole del testo. Pertanto i look prescelti per il palco saranno ricercati ed eleganti nel rispetto della kermesse sanremese”. Giulia Casieri indosserà abiti di Patrizia Pepe con i gioielli di Rue Des Mille.

