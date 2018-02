Sanremo 2018, il Festival di Baglioni/ News live: Fiorello show, Michelle Hunziker è la vera conduttrice

Sanremo 2018, news live: Fiorello diverte e conquista il pubblico del Teatro Ariston, Michelle Hunziker è la vera conduttrice della kermesse musicale di Raiuno.

07 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

La prima serata del Festival di Sanremo 2018 ha consacrato Michelle Hunziker come conduttrice. Sul palco del Teatro Ariston, infatti, è lei la vera padrona di casa. Michelle spiega il regolamento al pubblico e presenta i cantanti in gara con estrema sicurezza. Claudio Baglioni entra in scena solo per piccole gag e Pierfrancesco Favino affianca in alcuni momenti Michelle con cui ha risposto ai rumors di questi giorni che li volevano in contrasto. Da perfetta padrona di casa, Michelle non ha sbagliato un colpo dimostrandosi sicura di sé, professionale e perfettamente a suo agio. Bella anche la dedica e il bacio al marito Tomaso Trussardi, in platea per assistere al debutto della sua dolce metà sul palco dell’Ariston. Non tutti, però, hanno apprezzato il momento love di Michelle Hunziker. Molti utenti, infatti, avrebbero evitato il momento romantico a cui si è lasciata andare la bionda showgirl che è comunque promossa a pieni voti.

FIORELLO, VERO MATTATORE DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO 2018

Il vero mattatore della serata è stato indubbiamente Rosario Fiorello, attesissimo sul palco di Sanremo 2018 sin dalla vigilia. Il più famoso showman italiano non ha deluso le aspettative. A lui è stato affidato il compito di aprire la 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 intrattenendo il pubblico con un monologo prima di regalare una versione particolare di alcuni dei più grandi successi di Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Fiorello, poi, ha riempito il vuoto lasciato da Laura Pausini. Con la cantante romagnola in collegamento telefonico, Fiorello ha duettato con il direttore artistico di Sanremo 2018 lasciandosi dando, poi, appuntamento alla Pausini a sabato 10 febbraio. Fiorello, dunque, tornerà sul palco del Teatro Ariston per la finalissima? L’artista non ha promesso nulla, ma Claudio Baglioni potrebbe riuscire a convincerlo.

PIERFRANCESCO FAVINO PROMOSSO TRA MUSICA E PAROLE

Pierfrancesco Favino supera la prima serata del Festival di Sanremo 2018 senza particolari problemi. Dopo aver affiancato Michelle Hunziker dando vita con lei a simpatici sketch sulla loro, presunta rivalità, l’attore ha tirato fuori tutto il suo talento con un momento davvero particolare. A Pierfrancesco Favino è stato affidato il momento culturale del Festival che comincia recitando Giacomo Leopardi: "Silvia, rimembri ancor quel tempo della tua vita mortale quando", per poi cantare "Quando, quando" di Tony Renis. Stessa cosa con "Sempre caro mi fu quest'ermo colle", per poi continuare con la canzone "Con le pinne, il fucile e con gli occhiali". L’attore, poi, intona una serie di grandi successi di Sanremo per concludere con Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani.

© Riproduzione Riservata.