Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà/ Su Canale Nove il film con Anna Faris (oggi, 7 febbraio 2018)

07 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà va in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 21.15. Con la regia di David Zucker, la pellicola vede nuovamente protagonista Anna Faris, l'attrice americana apparsa in tutti e cinque i film della saga cinematografica di Scary Movie. Il resto del cast conta anche la partecipazione di Simon Rex, Charlie Sheen, Drew Mikuska, Jianna Ballard e Leslie Nielsen. Si tratta del terzo film della saga di Scary Movie la cui trama riprende in chiave comica alcuni dei più grandi film horror della storia del cinema internazionale. Ottimo riscontro del pubblico e della critica che dopo il successo dei primi due film, tornano a premiare anche il terzo, che segna il cambio della guardia alla regia. Il regista di Scary Movie 3, David Zucker, è noto per aver diretto film come Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura (ha infatti già collaborato con Leslie Nielson) e la figlia del mio capo. Inoltre ha diretto anche Scary Movie 4. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

SCARY MOVIE 3 - UNA RISATA VI SEPPELLIRÀ, LA TRAMA DEL FILM

Due adolescenti sono intenti a trascorrere una rilassante serata in compagnia di un film alla tv. All'improvviso una delle due racconta all'amica di aver ricevuto un'inquietante telefonata diversi giorni prima, in cui una voce preannunciava la sua morte che sarebbe avvenuta dopo una settimana. Poco dopo entrambe le ragazze vengono uccise. Nel frattempo la reporter Cindy Campbell, sopravvissuta diversi anni prima agli eventi di casa Inferno, cerca disperatamente una notizia in esclusiva che possa finalmente permetterle di fare carriere. Per sua fortuna, nel campo della fattoria Logan compaiono delle strane ed inquietanti scritte. Qui fa la conoscenza di George, uno dei proprietari della fattoria, di cui si innamora perdutamente. Una sera, Cindy va a trovare la sua amica Brenda che la prega di trascorrere la notte da lei. La ragazza è infatti terrorizzata da un video visto diversi giorni prima, a cui sono seguite diverse telefonate che preannunciavano la sua morte. Poco dopo, dallo schermo della tv fuoriesce una bimba e Brenda perde la vita. Cindy, dopo la morte della sua amica, decide di vendicare Brenda e scoprire la verità che si cela dietro la sua morte.

