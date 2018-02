Stefano Mancinelli/ Chi è il fidanzato di Nina Zilli? Età e professione

Stefano Mancinelli è l'attuale fidanzato di Nina Zilli, cantante in gara durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018, in onda su Rai 1.

07 febbraio 2018 Fabio Morasca

Stefano Mancinelli, fidanzato di Nina Zilli (Web)

Stefano Mancinelli è il fidanzato di Nina Zilli, cantante in gara tra i Big durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse sanremese attualmente in onda su Rai 1. Stefano Mancinelli è un giocatore di pallacanestro di 34 anni (35 anni, il prossimo 17 marzo) in forza alla Fortitudo Bologna. Nina Zilli parlò del suo fidanzato in occasione di un'intervista rilasciata a Radio Italia con la quale parlò della sua passione per il basket, nata già in tempi non sospetti, quando la stessa Nina Zilli era una giocatrice: "Seguo questo sport da quando ero piccola, giocavo e ho esordito in serie B a 12 anni. Poi la musica, il rock’n’roll e le ginocchia scassate mi hanno portato via dallo sport. Tifo ovviamente Fortitudo Bologna. Se ho un giocatore preferito? Il capitano Stefano Mancinelli, il mio fidanzato". Fu il settimanale Novella 2000 a svelare in anteprima il nome del nuovo fidanzato di Nina Zilli: la coppia fu immortalata dai paparazzi in quel di Portofino. La cantante e giudice delle ultime edizioni di Italia's Got Talent era reduce da una relazione con il collega Neffa.

LA CARRIERA SPORTIVA DI STEFANO MANCINELLI

Tornando a Stefano Mancinelli e alla sua carriera di cestista, il 35enne nato a Chieti, oltre alla Fortitudo Bologna, ha vestito anche le canotte dell'Olimpia Milano, della Pallacanestro Cantù, della PMS Torino e dell'Auxilium Torino. Mancinelli gioca nella Fortitudo Bologna dal 2016 ma ha giocato nella squadra di Serie A2 anche dal 2000 fino al 2009. Stefano Mancinelli è l'attuale capitano della Fortitudo Bologna e, durante il corso della sua carriera sportiva, è stato anche capitano della nazionale azzurra. Per quanto riguarda i ruoli, Mancinelli è in grado di giocare sia nel ruolo di ala piccola che in quello di ala grande. Nel suo palmares, troviamo uno scudetto, vinto nel 2005 con la Fortitudo Bologna, una Supercoppa Italiana, vinta nello stesso anno sempre con la Fortitudo, un campionato italiano dilettante, una Supercoppa LNP e una medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo nel 2001. Per quanto concerne i premi individuali, Mancinelli può annoverare un Premio Reverberi, vinto al termine della stagione 2009/2010.

© Riproduzione Riservata.