UNA VITA/ Felipe tenta di riappacificarsi con Celia: è troppo tardi? (Anticipazioni 7 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 7 febbraio: Felipe tenta di riappacificarsi con Celia, confessandole di avere chiuso con Huertas. Il suo pentimento è tardivo?

07 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Dopo settimane in cui Felipe è apparso letteralmente ammaliato dalle grazie di Huertas, negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato nel cuore e nella mente dell'avvocato. La conferma arriverà anche nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa, infatti, l'uomo si sfogherà con Mauro al quale confesserà di essersi pentito per la sua sbandata e di essere pronto a lasciare una vola per tutte la domestica. Tale programma verrà confermato poco dopo anche nel corso di un dialogo con Celia: Felipe chiederà scusa alla moglie per quanto accaduto e le prometterà di dedicarsi solo a lei in futuro, ponendo fine a qualsiasi relazione extraconiugale. Ma qualcosa in Celia sembrerà essere cambiato: anche se la donna pooco prima è stata informata da Trini di un duro scontro avvenuto tra i due amanti, per lei sarà difficile mettere una pietra sopra alle recenti sofferenze. Perdonerà il marito come se nulla fosse accaduto?

Una Vita: una romantica cena per Fernando e Teresa

La puntata di Una Vita di questo pomeriggio sancirà un romantico avvicinamento tra Teresa e Fernando, il benefattore del patronato che non ha mai negato il suo interesse verso la maestra. Per questo, l'uomo organizzerà una cena a sorpresa per la sua amata, con l'obiettivo di festeggiare l'importante risultato ottenuto al patronato a discapito di Ursula. La notizia balzerà presto anche all'attenzione di Mauro, che avrà così la conferma del nuovo interesse sentimentale della sua ex amante. Riuscirà ad evitare questo incontro? I preparativi per la festa di presentazione dei Valverde proseguiranno e Rosina si offrirà di aiutare il colonnello negli ultimi dettagli di questo importante evento. Ancora una volta però Elvira dimostrerà di essere contraria alle decisioni del suo autoritario padre. Convinta che Arturo voglia solo trovarle marito, la giovane rovinerà tutti gli inviti in precedenza preparati da Simon e obbligherà quest'ultimo a coprirla con una menzogna davanti agli occhi del padre.

