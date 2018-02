Un posto al sole/ Patrizio e Rossella ufficialmente fidanzati? (Anticipazioni 7 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 7 febbraio: Patrizio invita Rossella a cena e le regala un anello, nella speranza di fare pace con lei e dimenticare i tanti errori.

07 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Rai 3 trasmetterà oggi una nuova puntata di Un posto al sole, caratterizzata da importanti novità soprattutto per quanto riguarda le coppie giovani. Dopo essersi chiarito con Diego e Raffaele, Patrizio sembrerà una persona diversa e deciderà di invitare a cena Rossella, per cercare di farsi perdonare anche da lei per i tanti errori commessi negli ultimi tempi. A sorpresa, la figlia di Silvia accetterà di uscire con il suo ex fidanzato ma le sorprese non saranno finite qui. Le intenzioni del ragazzo saranno fin da subito molto chiare ovvero mettere una pietra sopra al passato e cercare di ricominciare, motivo per cui regalerà a Rossella un anello, segno delle sue intenzioni serie. Quale sarà la reazione della giovane ad un dono tanto impegnativo? La salute di Diego darà nuovi segni di miglioramento e il peggio per lui sembrerà passato: Raffaele e tutta la famiglia Giordano potrà così tirare definitivamente un respiro di sollievo.

Un posto al sole: Anita Falco viene assunta al Vulcano

Fin dal giorno in cui l'attrice Ludovica Bizzaglia aveva fatto la sua entrata in scena a Un posto al sole nel ruolo di Anita Falco avevamo capito che non si sarebbe trattato di una fugace apparizione. Ed infatti non ci sbagliavamo: a partire da questa sera, infatti, la ragazza diventerà una presenza costante al Vulcano, venendo assunta proprio come Vittorio le aveva proposto. Tale opportunità di lavoro porterà il figlio di Guido e Luca Grimaldi ad un nuovo confronto, durante al quale i due ex nemici giungeranno ad alcune sorprendenti dichiarazioni: metteranno da parte una volta per tutte le loro ostilità? Filippo continuerà ad investire il suo denaro in Borsa e, quello che in un primo momento sembrava poco più di un gioco, comincerà a diventare una pericolosa sfida. Il tutto mentre Otello continuerà a tormentare sia lui che Serena, chiedendo un nuovo favore...

© Riproduzione Riservata.