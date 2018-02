Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giorgio Manetti tra Tina e Anna: nuova indiscrezione bomba! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ancora sospetti per Giorgio Manetti: una relazione segreta con Anna Tedesco o con Tina Cipollari? Gemma ancora in lacrime per lui.

07 febbraio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Non hanno fine i dubbi su Giorgio Manetti e le sue presunte relazioni segrete fuori dagli studio di Uomini e Donne. La nuova registrazione del Trono Over ha infatti lanciato nuovi sospetti sul noto cavaliere, al quale nelle ultime settimane sono state affibbiate ben due presunte relazioni: la prima con Anna Tedesco, dama del trono over, la seconda con Tina Cipollari, ben nota opinionista del programma. Entrambe prontamente smentite da Giorgio, che parla infatti solo di amicizia; eppure le rivelazioni che arrivano nello studio di Uomini e Donne sembrano annunciare ben altro. È Angelo a buttare nuova carne sul fuoco quando svela che Anna Tedesco, nel corso della loro conoscenza, gli avrebbe confidato di sospettare di una relazione tra Tina e Giorgio, cosa confermata dal fatto che l'opinionista avrebbe acquistato una casa a Firenze.

ANNA E GIORGIO, I SOSPETTI TORNANO: GIANNI SPERTI ATTACCA

Tina Cipollari è furiosa e nega prontamente questo gossip, mentre Gianni Sperti prende spunto da queste dichiarazioni per arrivare ad una conclusione già annunciata qualche puntata fa: Anna Tedesco è innamorata di Giorgio. Sperti appoggia quindi le dichiarazioni fatte da Angelo tempo prima e ancora le sottolinea, soprattutto dopo il regalo che Giorgio le ha fatto la scorsa settimana. Ma la situazione si complica ulteriormente quando Maria De Filippi chiama in causa Gemma Galgani, svelando che la dama ha dichiarato alla redazione che Giorgio le avrebbe detto di sentire delle sensazioni quando ballano insieme. Il cavaliere smentisce e spiega la differenza tra stare bene e amare una persona; Gemma arriva alle lacrime e invita Giorgio a dire la verità mentre in generale Gianni Sperti chiede al cavaliere di essere più chiaro nelle sue dichiarazioni, che stanno creando molti dissapori in studio.

© Riproduzione Riservata.