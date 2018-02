Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nicola Panico arriva in studio per Sara Affi Fella? L'indizio (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazione trono classico. Nicola Panico presto corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne? Nuovo indizio dall'ex sui social.

07 febbraio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Il percorso di Sara Affi Fella a Uomini e Donne sta scatenando non poche critiche e non solo da parte del pubblico. La tronista di Uomini e Donne ha deciso di richiamare in studio una vecchia conoscenza del programma, Nicolò Fabbri, ex corteggiatore di Sabrina Ghio. Una decisione che ha smosso gli animi dei suoi corteggiatori, in primis di Emanuele Trimarchi che non vede coerenza nella scelta di far scendere ancora altre persone quando ha già all'attivo molte conoscenze. Sul web c'è anche qualcun altro che ha espresso la propria opinione in merito: l'ex di Sara, Nicola Panico. Facciamo un passo indietro, perchè ieri, prima di annunciare il nome di Nicolò Fabbri, si è temuto che a scendere per la tronista fosse proprio il suo ex fidanzato Nicola.

NICOLA PANICO E LA FRECCIATINA AI CORTEGGIATORI DI SARA

Timore che si è però dissolto non appena Maria De Filippi ha annunciato Nicolò. La scena nella quale è stato fatto il suo nome non è però sfuggita all'ex di Sara, che ha lanciato una frecciatina all'indirizzo dei corteggiatori della ragazza. Nicola Panico, su Instagram stories, ha scritto: “Scene di PANICO” e poi “Sono diventati tutti pallidi”, riferendosi appunto alla scena che ha visto i corteggiatori preoccupati, a suo dire, dal suo possibile arrivo in studio. Una provocazione, quella di Nicola, che fa però storcere il naso a molti oltre a far credere che abbia ancora nei pensieri la bella Sara. È chiaro che il ragazzo continui a seguirla in tv e probabilmente anche sui social, ma che sia il preludio di un suo possibile arrivo a Uomini e Donne come suo corteggiatore? Tutto è possibile...

© Riproduzione Riservata.