Uomini e Donne Oggi /Trono Classico, Nicolò sempre più vicino a Virginia: confessione in studio! (7 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 7 febbraio 2018 in onda il trono Classico. Nicolò sempre più vicino a Virginia, Marta torna in studio e scatena la polemica.

07 febbraio 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

La settimana di Uomini e Donne continua con una nuova puntata del Trono Classico. Dopo le novità dei percorsi di Sara Affi Fella e Nilufar Addati, oggi si passa a Nicolò Brigante e alle sue nuove esterne. Il tronista è uscito con Virginia, i due si sono incontrati in una Spa e qui hanno parlato di Marta, poi tra carezze, complimenti e abbracci, scatta il bacio. In studio il tronista rivela di essersi accorto che il suo percorso sta cambiando, visto che inizia ad avere un forte pensiero su Virginia che ricambia la sensazione. Nicolò ha però fatto una sorpresa a Marta e l’ha portata sulla neve e qui lei si lascia andare a nuove rivelazioni sul suo passato. Arriva così in studio Marta ma si dice subito turbata da quanto visto nell'esterna della rivale.

ANCORA CRITICHE PER MARIANO

Marta dichiara di vedere tra il tronista e Virginia “solo” attrazione fisica tra e in studio non mancano le critiche. Queste parole fanno colpo sulla Stablum che scoppia in lacrime. Nicolò ha fatto l’esterna anche Giulia, realizzata dopo quella con Marta e il tronista si scusa con la corteggiatrice per non essersi concesso molto con lei. Si passa così alle esterne di Mariano, che è uscito con tre corteggiatrici: Manuela Q., Federica e Manuela K. Esterne ancora divertenti e anche piccanti per il nuovo tronista di Uomini e Donne, che è coinvolto anche in un sensuale car-wash. Ma è proprio in questa esterna che si lascia andare alle lacrime, che in studio scatenano un pò di discussione e delusione nella corteggiatrice in questione.

