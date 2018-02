Valentina Dallari/ Uomini e donne, Mariano Catanzaro e il in bocca al lupo speciale

Valentina Dallari protagonista a Uomini e donne con un tributo e un saluto speciale che Mariano Catanzaro e la redazione le hanno voluto fare proprio a fine puntata

Valentina Dallari

Il finale della puntata del trono classico di Uomini e donne regalerà al suo pubblico un momento davvero emozionante e triste sia per tutti coloro che sono presenti in studio sia per chi con Valentina Dallari ha avuto modo di andare oltre alla mera conoscenza televisiva, ovvero Mariano Catanzaro. Il bel tronista napoletano è stato anche corteggiatore della famosa tronista ancora prima di scendere le scale per Desirèe Popper. In questo momento difficile per la Dallari, Mariano Catanzaro ha pensato bene di farle sentire il suo affetto così come quello della redazione che per mesi l'ha seguita, ascoltata e sostenuta sia di persona che a telefono. In questi ulimi giorni la stessa tronista ha ammesso di stare passando un momento molto difficile per via di alcuni problemi di salute che sta cercando di superare grazie ad un percorso di recupero molto delicato.

IL MESSAGGIO PER VALENTINA DALLARI

La stessa Valentina Dallari ha ammesso via social quello che era sotto gli occhi di tutti. Dopo la sua uscita da Uomini e donne, in molti hanno continuato a seguirla sui social dove, giorno dopo giorno, si è mostrata sempre più magra fino a che la situazione sembrava ormai davvero estrema. Tra commenti poco generosi e preoccupati, alla fine la tronista ha annunciato di avere problemi e di essere pronta a recuperare la situazione. Il suo lungo sfogo ha lasciato tutti un po’ a bocca aperta. Qualche giorno dopo ha postato una nuova foto su Instagram annunciando già i primi miglioramenti anche se in queste situazioni è davvero difficile uscire da questi tunnel. Al suo fianco sono rimasti la sua famiglia, il nuovo fidanzato ma anche i protagonisti di Uomini e donne che oggi le faranno arrivare un bel messaggio. Ecco le parole della Dallari: "Non è giusto che mi vengano attribuite parole che non ho mai detto o comportamenti che non ho mai avuto. Non è giusto che, se dovessi cadere, io sia giudicata come “mostro” o “schifosa” o come “un cattivo esempio”. Non è giusto che io non possa avere i miei problemi personali. Non è giusto che io non possa essere in un momento difficile. Non è giusto che io non possa sbagliare e non è giusto che tutto questo “non puoi” sia definito come “il prezzo per quello che hai”. Chiedo un po’ di rispetto, soprattutto in questo momento che , purtroppo, è molto delicato".

