Vincenzo Mollica/ Il giornalista va in pensione? Dopo la fake news torna a Sanremo e intervista i protagonisti

Vincenzo Mollica torna ad intervistare Big e conduttori a Sanremo 2018 dopo la notizia dell'annuncio del pensionamento. Dopo i conduttori, incontra Elio e Le storie tese

07 febbraio 2018 Anna Montesano

Vincenzo Mollica, storico giornalista del Tg1, grazie anche alla rubrica "DoReCiakGulp" e, soprattutto, per essere il principale referente in Rai per quel che riguarda la musica, il cinema e la televisione. Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un suo ritiro, dopo aver raggiunto l'età pensionabile. La notizia, che ha raggiunto subito una grande eco sul web non ha avuto alcun tipo di riscontro, inoltre Mollica non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Intanto sui social, con Twitter in testa, sono comparsi diversi messaggi di dispiacere per il possibile addio alla tv di un personaggio amatissimo dal pubblico. Per fortuna Vincenzo Mollica, alla sua maniera, ha smentito il tutto via Twitter, attraverso un post ironico ein cui non ha potuto fare altro di prendere atto di essere stato vittima di una fake news: "Quando una fake news ti manda in pensione-è sempre una bella emozione." E a conferma di queste dichiarazioni, Mollica è tornato ad intervistare i protagonisti del Festival di Sanremo 2018: ieri è toccato ai conduttori e a Fiorello prima dell'esordio, oggi ad Elio e Le Storie tese.

VINCENZO MOLLICA, UNA CARRIERA DI GRANDE SUCCESSO

Vincenzo Mollica, classe 1953, è patito sin da ragazzo di fumetti, cinema e canzone d'autore, si laurea presso l'Università di Urbino dopo aver trascorso i quattro anni del corso legale nel Collegio Augustinianum dell'Università Cattolica di Milano. Nel 1980 entra a far parte della redazione del TG1 iniziando subito a ricoprire eventi ed incarichi importanti. Infatti, oltre ai suoi servizi monografici su vari protagonisti italiani e internazionali del mondo dello spettacolo, è inviato speciale della RAI alla cerimonia del premio Oscar di Los Angeles, ai festival del cinema di Venezia e Cannes e, dal 1981, proprio al Festival di Sanremo. Mollica è anche autore di diversi programmi televisivi di successo come il celebre Taratatà e la rubrica DoReCiakGulp a fine anni Novanta. Nel 1995 nel numero di Topolino 2074 esce la storia Paperino Oscar del centenario in cui appare Vincenzo Paperica, giornalista chiaramente ispirato a lui. In seguito il personaggio, nato dalla mano di Andrea Pazienza, è apparso in numerose storie disneyane, varie delle quali scritte dallo stesso Mollica.

