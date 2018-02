Virginia Stablum/ Uomini e donne, Nicolò ammette: "Tutto sta cambiando", ecco cosa vedremo oggi

Virginia Stablum sta conquistando Nicolò Brigante? Il tronista cambia idea su di lei e dopo il bacio in esterna arriva la rivelazione, ecco cosa vedremo nella puntata di oggi

07 febbraio 2018 Hedda Hopper

Virginia Stablum, Uomini e donne

Ancora trono classico oggi per la gioia dei fan di Uomini e donne che se lunedì hanno avuto modo di emozionarsi con la scelta di Paolo Crivellin, oggi avranno il loro bel filo da torcere con i due tronisti rimasti in trasmissione. Alla corte di Nicolò Brigante troveremo ancora Virginia Stablum. La bella ex di Ignazio Moser è sempre più in pole position per la scelta del bel tronista e se nei giorni scorsi sembrava che tutto fosse andato perduto, adesso le cose stanno per cambiare e lo stesso tronista oggi confermerà che dopo gli ultimi sviluppi non ha mai smesso di pensare a Virginia. Le cose stanno cambiando in studio e anche nel suo cuore e sicuramente nei prossimi giorni lo vedremo sempre più coinvolto dalla bella corteggiatrice. Le novità non mancano perché la loro ultima esterna ha già segnato un altro passo avanti, quale?

DAL BACIO ALLE RIVELAZIONI DEL TRONISTA, VIRGINIA E' IN POLE?

Proprio ad inizio puntata avremo modo di parlare di Nicolò che è uscito con Virginia e Giulia e non solo. Un rvm mostra che il tronista è andato a trovare Marta in camerino chiedendole di non andarsene ma lei sembra proprio pronta a dire no alla sua richiesta. Virginia è proprio il pomo della discordia visto che Marta la trova poco sincera ma, a quanto pare, Nicolò non la pensa così. I due sono usciti in esterna in una Spa in cui i due parlano di Marta e poi, immersi in acqua, arrivano addirittura a baciarsi. Lui dice di averla pensata tanto in questi giorni e lei ricambia ammettendo anche in studio che c'è un cambiamento. Le loro emozioni sono ormai passate ad un gradino successivo, Nicolò è vicino alla scelta?

