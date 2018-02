Agents of SHIELD 5/ Anticipazioni dell'8 febbraio 2018: Daisy dovrà combattere contro Sinara!

Agents of SHIELD 5, anticipazioni dell'8 febbraio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. L'arrivo improvviso del fratello di Kasius spingerà il leader dei Kree ad ordinare un nuovo incontro.

Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella seconda serata di oggi, giovedì 8 febbraio 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 6°, dal titolo "Giochi e divertimento". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, gli agenti dello SHIELD vengono catturati dalla squadra Kree, mentre Fitz (Iain De Caestecker) viene abbandonato sul posto. Al suo risveglio viene prelevato dal Generale Hale (Catherine Dent), che lo informa della morte di Talbot. Lo scienziato viene quindi trattenuto e torturato per carpirgli delle informazioni sul nascondiglio dello SHIELD, anche se Fitz continua a ripetere di non sapere nulla a riguardo. Una volta sottoposto alla macchina della verità, gli specialisti realizzano che non stanno mentendo, ma il Tenente Lucas (Joe Layton) decide di trattenerlo al solo scopo di sfruttare le sue capacità mentali. Viene infatti impiegato nella ricerca di una spiegazione sulla scomparsa dello SHIELD, tempo che Fitz sfrutta per cercare una teoria plausibile. Dopo essersi guadagnato la fiducia dei militari, Fitz riesce ad inviare un messaggio in codice a Lance (Nick Blood), che interviene poco prima che lo scienziato venga scoperto dalla Hale.

Il suo piano è di organizzare le settimane successive per riuscire a guadagnare una via di fuga, ma Lance fa una breccia sul muro grazie ad un dispositivo orologio. Dopo aver creato un diversivo, i due si allontanano a bordo di un vecchio camper. Dopo aver scoperto il loro piano, la Hale localizza il camper ed invia una squadra a seguire i due agenti. Una volta individuato il responsabile della sparizione dello SHIELD, Enoch (Joel Stoffer), Fitz e Lance vengono a conoscenza della presenza di una veggente, che avrebbe predetto l'evento. La Hale ed i suoi ufficiali si trovano tuttavia già sulle tracce del gruppo ed intuiscono da una prova lasciata a casa di Enoch che la veggente è una bambina. Mentre i militari si avvicinano per arrestarli, Enoch ativa della tecnologia avanzata che ferma il tempo per mezzora e che permette ai presenti di fuggire. Lo sconosciuto informa quindi il gruppo della possibilità di entrare in contatto con la squadra di Coulson, ma solo sfruttando il tempo. La Hale invece incarica i militari di rintracciare la piccola veggente, Robin Hinton (Lexy Kolker), per assicurarsi un'arma avanzata dalla loro parte. Poco dopo, Enoch informa Fitz e Lance del fatto che la squadra è stata trasferita nella linea temporale per impedire un'esistenzione di massa dalle cause sconosciute. In attesa di mettere in atto il piano, Hale cerca di ostacolare Fitz e Lance, mentre lo scienziato ottiene il dovuto supporto per potersi ibernare fino all'anno in cui ritroverà il resto della squadra. Prima di attivare la procedura, lascia alla piccola veggente la cartolina che verrà ritrovata nel futuro dagli amici. 74 anni dopo, Enoch accoglie Fitz nel nuovo mondo e lo informa di avere già un piano.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 6 "GIOCHI E DIVERTIMENTO"

Nella Stazione, i Kree raccolto alcuni giovani umani perché partecipino ad una cerimonia di Terrigenesi non programmata. Un'amica di Tess, Flint, sperimenta una trasformazione con successo e viene tenuta nascosta al resto della squadra grazie all'intervento di Yo-Yo. La donna tuttavia viene in seguito uccisa e impiccata a causa dell'improvvisa scomparsa di Flint. Intanto, Flitz partecipa ad una cena con gli altri investitori e dimostra di essere un personaggio al di fuori del comune, riuscendo a conquistare il rispetto di Kasius. La prima esibizione coinvolge Ben e May, a favore di quest'ultima che viene invitata sulla superficie. Ben invece viene ucciso per aver mentito durante l'interrogatorio di Daisy. Grill nel frattempo tiene il resto della squadra come suoi prigionieri, ma verranno salvati da Flint. In seguito, Sinara viene costretta a combattere contro Daisy per via dell'arrivo improvviso del fratello di Kasius.

© Riproduzione Riservata.