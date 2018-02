Alessia Marcuzzi vs haters / La risposta alle critiche: "Se non vi garba, non guardatemi" (Isola dei famosi)

Alessia Marcuzzi ha deciso di rispondere alle critiche del web, contrario al modo in cui ha intervistato Eva Henger nella puntata di lunedì de L'isola dei famosi 2018.

La nuova edizione dell'Isola dei famosi 2018 procede tra le polemiche, soprattutto a causa delle pesanti accuse mosse contro Francesco Monte. Ad essere coinvolta in questo circolo vizioso è anche Alessia Marcuzzi, che lo scorso lunedì in diretta si è trovata ad affrontare un duro faccia a faccia con Eva Henger. La conduttrice del reality show ha preso chiaramente posizione a favore dell'ex tronista di Uomini e donne, accusando la Henger di non avere prove contro di lui Le ha anche fatto notare di essersi espressa troppo tardi rispetto al dovuto e quindi di avere parlato solo perché mossa dalla rabbia della nomination. Ma le dichiarazioni della Marcuzzi non hanno convinto tutti i fan dell'Isola dei famosi, ora più che mai divisi tra innocentisti e colpevolisti. I commenti sono apparsi numerosi sul web, con diversi fan che hanno accusato la conduttrice di non saper fare bene il suo lavoro. Ecco dunque che la Marcuzzi ha deciso di intervenire, esprimendo una volta per tutte il suo punto di vista su tali critiche.

Alessia Marcuzzi reagisce ai commenti del web

Alessia Marcuzzi si è espressa contro coloro che continuano a mettere in discussione la sua conduzione dell'Isola dei famosi. Ha quindi pubblicato il proprio sfogo nel profilo Instagram del sito Bitchy.it, riferendosi in generale alle tante critiche lette: "Lavoro in TV da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma. Accetto il fatto che io non vi piaccia, ma io sono così anche nella vita… Dico tutto quello che penso senza problemi. Se non vi garba, non guardatemi". Un'affermazione che purtroppo non sembra avere placato la polemica in merito alla sua difesa a spada tratta nei confronti di Francesco Monte: dopo la puntata di Striscia la notizia di ieri sera, infatti, la posizione dell'ex naufrago è andata ulteriormente aggravandosi, a conferma invece delle accuse veritiere di Eva Henger. La questione, come dichiarato dagli interessati a questa vicenda, verrà comunque trattata nelle sedi opportune.

