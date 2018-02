Amici 17/ Filippo e Vittorio: il serale si allontana sempre di più

Amici 17, i ballerini Filippo e Vittorio sono a forte rischio per il serale: l'insegnante Veronica Peparini li mette in guairdia invitandoli ad impegnarsi di più.

08 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sale la preoccupazione tra gli allievi della scuola di Amici 17 in vista del serale di Amici 17. Il giro di boa è alle porte: nelle prossime settimane, i professori cominceranno ad esaminare tutti gli allievi per decidere chi potrà accedere o meno al serale. Al momento, non si sa ancora se a scegliere saranno anche i direttori artistici i cui nomi sono ancora top secret. Tra gli allievi più in bilico c’è sicuramente Luca Vismara. Il cantante, sin dai primi giorni di scuola, si è scontrato con Rudy Zerbi. Il professore non considera Luca all’altezza della scuola ed è convinto che, al suo posto, ci sarebbe potuto essere un cantante di maggior talento. Nel corso del daytime trasmesso su canale 5 ieri, Rudy Zerbi ha puntato nuovamente il dito contro Luca, reo di aver più parlato che cantato. Secondo Zerbi, sin dai primi giorni di scuola, Luca avrebbe polemizzato con gli insegnanti, in particolare con lui, piuttosto che concentrarsi sullo studio. Oltre a Rudy Zerbi, anche altri insegnanti come Carlo Di Francesco e Paola Turci hanno molti dubbi sul talento di Luca. La sua avventura, dunque, ad Amici 17 potrebbe finire prima del serale?

VERONICA PEPARINI METTE IN GUARDIA FILIPPO E VITTORIO

Tra i ballerini, chi rischia di non accedere al serale di Amici 17 sono sicuramente Filippo e Vittorio. Veronica Peparini, una delle insegnanti che cerca di aiutare in tutti i modi gli allievi, ha chiamato a raccolta Filippo e Vittorio nel corso dell’ultimo daytime esortandoli ad impegnarsi di più e, soprattutto, a trovare la loro strada nella danza. I due ballerini cercando di giustificarsi sostenendo che anche altri compagni si trovano nelle loro stesse condizioni. Le parole dei due allievi, però, fanno infuriare la Peparini che non considera affatto una giustificazione la situazione analoga dei compagni. “Dovete pensare solo a diventare dei talenti, altrimenti non ci sarà serale”, li avverte l’insegnante. Per Vittorio e Filippo che sono stati riammessi nella scuola dopo aver rischiato l’espulsione definitiva, dunque, l’accesso al serale non è affatto scontato.

