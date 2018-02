Amici 17, doppia eliminazione?/ Matteo in lacrime, Yaser a rischio: l'attacco di Rudy Zery e Di Francesco

Doppia eliminazione ad Amici 17? Yaser, Alessandro dei The Jab, Matteo dei Black Soul Trio e Zic ammoniti dai professori Zerbi e Di Francesco: chi uscirà tra loro?

08 febbraio 2018 Anna Montesano

Amici 17

Le cose si mettono male per quattro cantanti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel nuovo daytime di Amici, Verso il serale, Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco hanno voluto parlare con quattro elementi della squadra del Ferro, che ha perso la sfida di sabato scorso, da loro considerati i peggiori. Si tratta di Zic, Yaser, The Jab e i Black Soul Trio. Le critiche dei due professori di canto sono state molto forti, Rudy e Carlo hanno iniziato con Zic che è sicuramente considerato uno degli autori migliori di questa edizione anche se “Noi cerchiamo un cantante di talento oltre che autore!” hanno ammonito i due professori. Se questo è l'ammonimento per Zic, i professori ne hanno anche Yaser: “Il tuo posto non è qui, noi cerchiamo un artista che può fare la differenza! Tu sei il piattume totale, noi diamo degli inputs ma tu sei quello che crolla!”.

MATTEO DEI BLACK SOUL TRIO IN LACRIME

Proprio Yaser potrebbe essere uno dei due eliminati, visto che proprio nelle ultime ore il ragazzo ha pubblicato un post che sembra anticipare il suo addio alla scuola di Amici. Ma ancora più duri sono stati gli attacchi di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi a Matteo dei Black Soul Trio e Alessandro dei The Jab. Per Matteo, nello specifico, le parole dei professori sono state: “Fate pezzi che non c’entrano l’uno con l’altro e tu, con la tua voce senza personalità, ti attacchi al fatto che il pubblico ti batte le mani! Dici che non sei abituato a chiedere ma poi pretendi che gli altri ti chiedano! Non sei genuino!”. Il cantante è scoppiato in lacrime ed è sbottato: “Ho avuto porte chiuse ma non ho mai chiesto aiuto! Abbiamo più live di tutti i presenti e il diploma al conservatorio di musica classica!”. Anche Alessandro continua ad essere nel mirino dei professori e rischia l'eliminazione. Queste le parole dei suoi professori: “Quando sali sul palco non devi pensare ma devi tirare fuori la parte viscerale! Sei l’antiscuola di Amici perché non vuoi imparare ma solo farti vedere! Il tuo pezzo è al 64esimo posto, vuol dire che c’è un problema!‘

