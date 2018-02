Antonio Ricci contro Sanremo 2018/ Striscia la Notizia: nuove rivelazioni, ancora Claudio Baglioni nel mirino?

08 febbraio 2018 Emanuela Longo

Antonio Ricci ha annunciato anche per questa sera nuove rivelazioni esclusive sul Festival di Sanremo 2018 targato Claudio Baglioni. Chi sperava che la polemica innescata dal papà di Striscia la Notizia contro il "dittatore artistico" della kermesse canora si fosse conclusa, sarà chiamato a ricredersi. In realtà, gli utenti di Twitter nel vedere l'account ufficiale del Tg satirico di Canale 5 avevano già intuito che Ricci avrebbe dedicato ancora del sarcasmo e delle critiche al cantautore romano. Basta sbirciare gli ultimi tweet per rendersi conto di come il patron del longevo programma di Canale 5 abbia dedicato a Baglioni numerosi post ed immagini ironiche, come quella che immortala il padrone di casa di Sanremo 2018, affiancato da Michelle Hunziker, per l’occasione ribattezzato "Claudio Sbadiglioni". Quali saranno, dunque, gli argomenti al centro dei nuovi servizi in programma per questa sera, nell'ambito della nuova puntata di Striscia la Notizia? Si tratta ancora di qualche gaffe realizzata da Baglioni o di qualche semplice critica, nei toni consueti del programma, rivolta al "canta-direttore", in seguito ad alcune segnalazioni dei telespettatori? Già ieri, infatti, Striscia aveva trasmesso un breve filmato relativo a presunti strani comportamenti assunti da Claudio Baglioni nel corso della prima serata di Sanremo e prontamente segnalati dai telespettatori. In particolare, nel mirino del Tg satirico, l'ossessione del conduttore per il suo farfallino, tanto da rendere necessario l'intervento di Michelle Hunziker per poterlo mettere in ordine. In quell'occasione, Baglioni è stato definito "visibilmente intontito" mentre cercava invano di sistemare il papillon. L'attenzione era poi tornata sul botulino di cui il cantautore avrebbe fatto uso e che, secondo i cattivelli di Striscia, gli avrebbe "offuscato alcune funzioni cerebrali".

ANTONIO RICCI CONTRO SANREMO 2018: CLAUDIO BAGLIONI AL CENTRO DELLE CRITICHE

Antonio Ricci, tramite il suo Tg satirico Striscia la Notizia si starebbe vendicando dopo le ultime battutine di Fiorello a lui rivolte in occasione della prima puntata di Sanremo 2018 ed in difesa di Claudio Baglioni? Sembrerebbe proprio così, fatto sta che il patron di Striscia proprio non ce la fa a non parlare della kermesse in onda su RaiUno anche nel corso della nuova puntata di oggi, durante la quale vedremo nuovi esclusivi contenuti e, chissà quale altra rivelazione. Oltre a un servizio sarcastico sul conduttore, a finire ieri nel mirino è stata anche Michelle Hunziker. Non la sua conduzione eccellente sul palco dell'Ariston, bensì un siparietto che l'ha vista protagonista e nel corso del quale la bella showgirl svizzera sarebbe rimasta incastrata con il piede dentro una scatola di cartone che costituiva la scenografia. Ebbene, come spiegato da Striscia, non si sarebbe trattata affatto di una gag inedita ma sarebbe stata tratta da quella interpretata nel 1971 da Shirley Bassey, senza ovviamente alcuna citazione né omaggio da parte dei conduttori della kermesse. Una mancanza non voluta? No, secondo Striscia si sarebbe trattato di "un plagione bello e buono".

